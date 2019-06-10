Gergerlioğlu Zabit Kişi'ye yapılanları anlattı: Mektubunu okurken fenalık geçirmemek mümkün değil

Kaçırılan 26 kişiden birinin hikâyesi: Okurken fenalık geçirmemeniz mümkün değil...





'Hak ve Hukuk' programı ile Ahval dinleyicisine seslenen Gergerlioğlu, üstü kapatılmaya çalışılan 'vicdan dosyalarını' açarak gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.





Gergerlioğlu, ilk programında Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 26 kişinin kaçırıldığına dikkat çekti. Kaçırılmalar açısından Türkiye'nin son derece sabıkalı bir ülke olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, 90'lı yıllarda binlerce kişinin kaçırıldığını ve faili meçhul cinayetlere kurban gittiğini hatırlattı.





Cumartesi Anneleri'nin yıllardır Galatasaray Meydanı'nda toplanması bunun en çarpıcı örneklerinden...





Gergerlioğlu, Kazakistan'dan kaçırılarak Türkiye'ye getirilen Zabit Kişi'nin hikayesini anlattı. Kişi'nin Kocaeli'de kapatılan okullarda çalışmış biri olduğunu aktaran Gergerlioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kazakistan'a gittiğini ancak daha sonra kaçırılarak Türkiye'ye getirildiğini ve bir müddet bilinmeyen bir yerde tutulduktan sonra Kandıra Cezaevi'ne gönderildiğini söyledi..





Söz konusu öğretmenin cezaevinden kendisine bir mektup yazıp başından geçen tüm hadiseleri anlattığını aktaran Gergerlioğlu, "Bunları okurken fenalık geçirmemeniz mümkün değildi" dedi ve ekledi:





"7-8 sayfalık bu mektubu okurken gerçekten üzülmüştüm ve işkencenin ne kadar ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu tekrar hatırlamıştım."





Söz konusu kişi tutuklandıktan sonra 108 gün boyunca işkence gördüğünü, darp edildiğini ve kendisine cinsel tacizde bulunulduğunu Gergerlioğlu’na gönderdiği mektupta belirtirken, yaşadıkları şöyle anlatılıyor:





“Ağzından burnundan, makatından kan gelinceye kadar işkence yapıldığını söylüyordu. Ancak 75'inci günün sonunda üstünün başının çok kokmasından sonra işkencecilerin 'Senin için değil, biz bundan rahatsız olduğumuz için seni yıkanmaya gönderiyoruz' dediklerini aktarıyordu. Bu sürede 30 kilo zayıfladığını belirtiyordu. 108 gün boyunca da ellerini havaya kaldırarak 'Ya Rabbi ben artık ölmek istiyorum' diyerek yalvardığını anlatıyordu. Mahkemeye çıkarıldığında işkence görmektense tutuklanmayı talep ettiğini ifade ediyordu."





Zabit Kişi'nin kaçırılan 26 kişiden tek konuşan kişi olduğunu belirten Gergerlioğlu, Meclis'e işkenceye yönelik soru önergesi verdiğini ancak geçtiğimiz günlerde TBMM'den "Kabul edilemez" denerek iade edildiğini ifade etti.





Buna gerekçe olarak ise soru önergesindeki işkence ifadelerinin "kaba" ve "yaralayıcı" olarak gösterilmesi olduğunu söyledi.





"Gerçekten çok çarpıcıydı" diyen Gergerlioğlu, "Ancak soru önergesinin kabul edilmesi yerine iade edildi. Bu son derece dikkat çekici bir tavırdı. Bunun bir benzerine KHK'den bankadan kredi yapılandırılması yapılmadığına dair soru önergemizde de benzer bir tavır sergilenmişti" ifadesini kullandı.





Son olarak eski Dışişleri diplomatlarının da kaçırılarak işkenceye tabi tutulduğuna dair iddialar olduğundan bahseden Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu altı kişinin eşlerinin perişan olduğunu, gece gündüz eşlerinin işkence görüyor olduğu konusunda soru işaretlerine cevap bulamadıklarını kaydetti





Gergerlioğlu, "Türkiye gittikçe pervasız bir ülke olarak dünya ligleri arasındaki konumunu iyice diplere düşürüyor" yorumunu yaptı.