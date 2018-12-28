Gergerlioğlu: Yargıdan OHAL Komisyonu'na ilk iptal kararı çıktı

Gergerlioğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle dün OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu ziyaret ettiklerini belirtti. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kararlarını uzun bir süredir sorguladıklarını, uyarılar yapmalarına rağmen gerekli adımların atılmadığını anlatan Gergerlioğlu, “OHAL komisyonu uzun süredir yüz binlerce KHK’lının kaderi üzerinde hukuksuz kararlar veriyor” dedi.







"İLK KARAR İPTAL OLDU"





OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun “anayasal sınırların ve meşruiyet sınırının dışına çıkmış bir kurum olduğunu” belirten Gergerlioğlu, ziyarette komisyonun kararlarının insanları nasıl mağdur ettiğini anlattıklarını vurguladı.





Komisyonun insanların yargıya ulaşmasını engellediğini söyleyen Gergerlioğlu şunları söyledi: “20 bin takipsizlik veya beraat kararı var ancak komisyon bunları umursamıyor ve beraat kararlarına çok rahat ret kararı veriyor. Dün aldığımız rakamlara göre, komisyona 125 bin 600 başvuru var. 50 bin 300 dosya incelenmiş ve 3 bin 700 kabul var. Şu ana kadar kabul oranı yüzde 7,5 iken son bir ay içerisinde yüzde 7,3’e düşmüş. Bu kadar ret kararı veren bir komisyonla karşı karşıyayız. Bir başka önemli haberi ise dün komisyon başkanı belirtti. Komisyon sonucunda idare mahkemelerine gidenlerden ilk karar çıkmış. İlk karar, komisyonun kararını iptal yönünde çıkmış.”





Gergerlioğlu, basın mensuplarına, komisyonun bazı kararlarından örnekler de verdi.





Gergerlioğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada da "İdare Mahkemesi OHAL Komisyonu kararı üzerine ilk kararını vermiştir. OHAL Komisyonundan çıkan ret kararına İdare Mahkemesinin verdiği ilk karar olumsuz olmuştur. Bu durum insanlara hukukun varlığı konusunda umut olmuştur" dedi.







