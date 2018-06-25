Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu, Şık ve Atay Mecliste /25 Haziran 2018 00:18

Gergerlioğlu, Şık ve Atay Mecliste

HDP listelerinden seçime giren çok sayıda tanımış isim partinin yüzde 10'luk seçim barajını aşmasıyla milletvekili seçildi.

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HDP listelerinden seçime giren gazeteci Ahmet Şık ile tiyatro oyuncusu Barış Ataş resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

Hatay'ta HDP yüzde 10,79 oranında oy aydı. Bu oy oranıyla Barış Atay, Meclis'e giriyor. 

İstanbul ikinci bölgeden aday gösterilen Ahmet Şık'ın da seçildiği belirtildi. HDP İstanbul 2. bölgeden yüzde 12,1 oranında oy aldı.

HDP listesinden aday gösterilen insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu da seçilen isimler arasında. 

Ankara'dan aday gösterilen Veli Saçılık, Aydın'dan aday gösterilen Ferhat Tunç ve Manisa'dan aday gösterilen Sırrı Sakık ise seçilemedi. 

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