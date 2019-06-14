Gergerlioğlu, anne babası tutuklandığı için yetiştirme yurduna verilen çocukları anlattı

Gergerlioğlu bu kez OHAL sonrası cadı avı soruşturmaları nedeniyle tutuklanan anne ve babaların dramlarına dikkat çekti. Gergerlioğlu, Hizmet hareketi'ne yakın kurumlarda çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan çiftlerin ayrı şehirlerdeki cezaevlerine sevk edildiğini ve anne-babasız kalan çocukların çok büyük mağduriyet yaşadıklarını anlattı.







Ahvalnews.com'un podcast yayınına katılan Gergerlioğlu’na göre bu çiftlerden biri Samet Uzun ve Nilüfer Uzun. Ayrı şehirlerdeki cezaevlerinde bulunan Uzun çiftinin 1,5 ve 3,5 yaşındaki çocukları kimseleri olmadıkları gerekçesiyle yurda verilmiş.





Bir diğer örnek de Öner çiftine ait. 18 yaşındaki İbrahim Sait Öner’in anne ve babasının tutuklu olduğunu belirten Gergerlioğlu, babasının arandığı sırada İbrahim Sait Öner’in gözaltına alındığı ve bir hafta nezarethanede tutulduğunu aktardı. İbrahim Sait Öner yaşadıklarından dolayı ağır psikiyatrik ilaçlar kullanıyor ve bu şartlar altında üniversite sınavına girecek.





Gergerlioğlu “Belki kamuoyunun çoğu bunlardan bihaber. Haberi varsa bile intikam alma duygusunda. Türkiye bu denli vicdan sızlatan dramlar karşısında son derece duyarsız. Bu tür dramlar karşısında hiçbir şey yapmayan devlet ve toplum gerçekten yüz karasıdır. Bu kabul edilebilir değil. Biz bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi