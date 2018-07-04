Gerekçe gösterilmeden iki Büyükelçi merkeze çekildi

24 Haziran seçimlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı karıştı. Görevdeki iki Büyükelçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden geri çekildi. Geri çekilen Büyükelçilerden biri AKP döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan, Türkiye’nin Cenevre’deki BM ofisindeki Büyükelçi Naci Koru. Fehmi Koru’nun kardeşi de olan Naci Koru’ya, bu hafta derhal Ankara’ya dönmesi talimatı verildi. Kendisine ay sonuna kadar da Cenevre’deki görevi ile tüm ilişiğini kesmesi istendi.





Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Dışişleri’nin seçimlerin hemen ardından ani bir kararla geri çektiği bir başka Büyükelçi ise Türkiye’nin Lüksemburg nezdindeki temsilcisi Haluk Ilıcak. Ilıcak’a da, Naci Koru’ya benzer şekilde derhal Ankara’ya dönme talimatı verildiği öğrenildi.

Gazetenin ulaştığı Lüksemburg kaynakları, Türk Büyükelçi Haluk Ilıcak’ın geri çekilmesinin Türkiye-Lüksemburg ilişkileri ile ilgisi olmadığını, iki ülke arasında şu an herhangi bir kriz bulunmadığını, ayrıca Türk Büyükelçi’nin çekileceğinin de kendilerine henüz tebliğ edilmediğini kaydettiler.

Dışişleri kulislerinde, Ilıcak’ın bir sosyal medya mesajı paylaşımı nedeniyle geri çekilmiş olabileceği konuşuluyor.

RUTİN UYGULAMADA BÜYÜKELÇİ KARARNAME İLE GERİ ÇEKİLİR

Dışişleri’nin rutin uygulamasında bir Büyükelçi rutin olarak yayınlanacak bir kararname ile geri çekilir. Kararname ile çekilecek Büyükelçi’ye ayrıca rutin vedalarını yapması için de zaman bırakılır.