Gerçekleri senaryoyla örtemezsiniz...

AKP ve Havuz'un El Nusra gerçeğini senaryoyla gizleme telaşı





El Nusra üyesi terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın Rus büyükelçi Andrey Karlov'u öldürmesinin ardından AKP'de büyük bir panik başladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP'li isimler olayı hemen Cemaat'e yıkmaya çalıştı.





"Elimizde çok güçlü deliller var" dendi.





Ancak katilin Cemaat dersanesine gittiği, 2010 KPSS sınavı şüphelilerinden olduğu, ByLock kullandığı, bir Cemaat mensubu tarafından burs verildiği ve Cemaat'e yakın bir gazetecinin evinde kaldığı iddiaları 48 saat içinde tek tek yalanlandı.





Daha da önemlisi katilin en çok irtibatta olduğu isimler de El Nusra, El Kaide ve AKP bağlantılı çıktı.





Ev arkadaşının ortağının AKP'li isimlerle boy boy fotoğrafı yayınlandı.





Bunun üzerine ise eşine az rastlanır şekilde bir hafta sonra soruşturmaya yayın yasağı geldi.





RUSYA'YI DİZİ SENARYOSUYLA KANDIRAMAZSINIZ...





Ama dün akşam sosyal medyada yeni bir algı operasyonu başlatıldı.





Samanyolu TV'de Rus büyükelçi suikastinin neredeyse birebir yayınlandığı iddia edildi.





2014 yılında yayınlanan dizide bir büyükelçi ( ülke belli değil ) resim sergisi ziyareti sırasında art arda dört suikast girişimi atlatıyor.





Senaryodaki bir bölüm Havuz Medyası'nın iddia ettiğinin aksine mevcut durumla 180 derece zıt.





AKP ve Havuz Medyası ilk günden itibaren Cemaat'i Rusya'yla yakınlaşmayı engellemek için böyle bir cinayet işlemekle suçluyor.





Oysa dizide "ELÇİYİ ÖLDÜRÜP BATI'YLA İLİŞKİLERİ BİTİRMELİYİZ" deniyor.





Rus elçiyi öldüren polis bir terörist iken dizide elçiyi kurtaran kahraman polisler...







Bir başka önemli nokta ise dizinin çekildiği tarih Havuz'un Cemaat'i Rusya'yla işbirliği yapmakla suçladığı döneme denk geliyor.





















Suikasti yapan ekibin tamamının kötü rolde olduğunu da not etmek gerekiyor.





Havuz'un bütün iddialarını doğru kabul edersek ortaya şu çıkıyor:





- Cemaat 2016'da işleyeceği Rus elçi cinayetini mutlaka ortaya çıkacağını bile bile 2 yıl önce film yaptı.





- Havuz hariç bütün dünyanın bugün dile getirdiği cinayetin Batı'yla ilişkileri koparacağı gerçeği 2 yıl önce görüldü ama yine de cinayet işlendi.





- Cemaat'in ilerde işleyeceği bir cinayetle ilgili tetiği çeken kişileri kahramanlaştırmak yerine vatan haini katiller olarak göstermesinin de izahı yok...





Nereden bakılırsa bakılsın deli saçması zorlama bir algı operasyonu...





Ama koca koca gazete ve televizyonlar haberleştirince sorumlu yayıncılık gereği cevap verme ihtiyacı doğuyor...





Bu gülünç algı operasyonuna Dünya'nın ve Rusya'nın inanmayacağını AKP'de biliyor.





Hedef her zamanki gibi komplo teorileriyle motive ettiği kendi tabanı...