Samanyolu Haber /Medya / Gerçek 'Osmanlı Torunu'ndan Payitaht dizisine tepki: Facia! /27 Şubat 2018 18:51

Gerçek 'Osmanlı Torunu'ndan Payitaht dizisine tepki: Facia!

Sultan 2. Abdülhamid'in üçüncü kuşak torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, büyük dedesinin hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisine, "O benim için bir facia" sözleriyle tepki gösterdi.

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Posta'nın haberine göre, Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Abdülhamid'in ölümünün 100. yılında Merkez Sabancı Camii'nde mevlit okuttu. Tars, son dönemlerde televizyonlarda gösterime giren ve Osmanlı devletini anlatan dizilere tepki gösterdi.

Tars, "Bizim aile 700 yıllık bir tarih yazdı. İçlerinde iyi kötü şeyler de vardı ama bazı şeylere hakikaten söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatan bir film yaptılar. Burada sarayın içerisinde hep böyle hanımlar bir payitahttan diğerine giderek yaşayabilir miydi? Böyle şeyler olabilir miydi?" dedi.

Büyük dedesi Abdülhamid'le ilgili çekilen diziye de değinen Tars, "O benim için bir facia. İlk seferinde seyrettiğimde şöyle bir sahneye maruz kaldım: Sultan Abdülhamid at arabasında rahat bir şekilde tabanca çıkarıyor. Siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu sahneyi gördükten sonra 'Bu dizi benim için geçerliliği yok' dedim" diye konuştu.

Daha önceki dizilere de söyleyecek bir şey bulamadığını ifade eden Tars, "Dizilerde hayal dünyası kullanılabilir ama keşke arkasında yorumda yapılabilse. Bir olay anlatıyorlarsa arkasında bildirme olarak anlatsaydılar. Hem benim için hem başkaları için iyi olurdu" dedi.
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