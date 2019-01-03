Geniş kapsamlı af geliyor!

Erdoğan, 31 Mart yerel seçim yatırımı olarak yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10’luk bir indirimin müjdesini verirken, öte yandan TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ise ‘Köprü geçiş cezalarına af’ teklifi TBMM’ye getirmiş ve yasalaşmıştı. Yerel seçimler öncesi elindeki bütün kozlarını kullanmak isteyen iktidarın, ‘mahkûmlara af’ teklifini önümüzdeki günlerde TBMM’ye getireceği öğrenildi!





SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEMİNE ALDI!

Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, iktidarından muhalefetine partiler ise vatandaşa vaatlerini bir bir sıralıyor! Ancak iktidarın muhalefetten farkı ise bazı vaatlerini seçimden önce gerçekleştirmesi olarak dikkat çekiyor! Özellikle vatandaşın yoğun olarak şikâyet ettiği sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Grup Toplantısı’nda müjde olarak kamuoyuyla paylaşırken, bu müjdelerin devamının geleceği öğrenildi! 1 Ocak 2019’dan itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirime gidileceği müjdesini veren Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise ‘Köprü geçiş cezalarına af’ teklifini Meclis’e getirerek, yasalaşmasına ön ayak oldu. Seçim öncesi vatandaşın gönlünü almak isteyen iktidarın, şimdi de ‘mahkûmlara affı’ gündemine aldığı öğrenildi.





DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI DA KAPSAYACAK!

İktidar kaynaklarından aldığımız bilgilere göre daha önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ‘Kendi af teklifimiz üzerinde çalışıyoruz’ sözlerinin uygulamaya geçilmesi için Erdoğan’ın talimat verdiği ortaya çıktı! Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin ‘af teklifi’ni beğenmeyen Erdoğan’ın kendi taslaklarını oluşturduğu ve yerel seçimlerden önce mahkûmlara müjdeyi vereceği ifade edildi. Öte yandan hazırlanan taslakla ilgili de bilgi veren kaynak, MHP’nin ‘kader mahkûmlarını’ kapsayan teklifine karşın AKP’nin teklifinin ‘Devlete karşı işlenen suçları’ da kapsayacağını dile getirdi.





MHP KÜSTÜRÜLMEYECEK

Kesinleşen cezalarda 5 yıl indirimi öngören taslak, devam eden davaların ise ertelenmesini kapsıyor. İttifak ortağı MHP’nin küstürülmemesi için hem ‘kader mahkûmları’nı hem de ‘devlete karşı suçları’ kapsayacağı belirtildi.