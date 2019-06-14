Yeni Akit gazetesinin Haber Müdürü Murat Alan bugün cuma namazına giderken evinin önünde 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Alan'ı darp eden 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.





Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan öğlen saatlerinde cuma namazına gitmek üzere evinden çıktıktan sonra 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.





Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına maruz kaldı.





MURAT ALAN TEDAVİ ALTINA ALINDI





Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





Alan’ın tedavisi sürerken darp eden 4 kişi de gözaltına alındı.





"SİZİN O GENERALLERİNİZ VAR YA! HEPSİ ERDOĞAN'IN ARKASINDA EŞEK GİBİ SAF TUTUYOR"





Yeni Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan, 1 Haziran’da Akit TV’de yayımlanan programda Ali Tarakçı ile tartışması sırasında şu sözleri sarf etmişti: “Sizin o Ergenekoncularınızın da Fethullahçılarınızın da hepsinin Silivri’de, Sincan'da burnundan getiriyoruz. O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar."







Milli Savunma Bakanlığı, Alan'ın televizyon programında, generallere yönelik sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş Alan hakkında soruşturma başlatılmıştı.





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Alan aleyhine 100 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.