Generaller gayrimenkul zengini mi?

15 Temmuz'un önemli isimlerinden Akın Öztürk’ün mal varlığıyla ilgili Öztürk’ün çok sayıda gayrimenkul ve yüklü banka hesaplarına sahip olduğu yazılmıştı.







İşte Akın Öztürk'ün hiç de açıklandığı gibi olmayan ve AKP milletvekili emekli generalle ortak olduğu gayrımenkulünde yer aldığı mal varlığı;





Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk köşesinde, Akın Öztürk’ün avukatıyla görüştüğünü belirtti ve mal varlığıyla ilgili Öztürk’ün açıklamalarını aktardı.





Saygı Öztürk’ün köşesinin ilgili bölümü şöyle:





"İlhan talu'nun apartmanı var dediler 1 dairesi çıktı"





“Bizde düşene dinlemeden vurulur. Tutuklanan Korgeneral İlhan Talu'nun Ankara'da 10 adet 17 katlı, 3 adet 18 katlı, 5 adet 25 katlı apartmanları, 21 bankada hesabı olduğu yazıldı. Gerçek, TOKİ'nin yaptırdığı o sitede Talu'nun bir dairesi, hesabının da bir bankada olduğuydu.





Akın Öztürk'le ilgili de “dudak uçuklatan mal varlığı” haberleri yapıldı. Avukatı Hicabi Durmuş gerçek durumu şöyle aktardı:





"AKP Milletvekili emekli General Şirin Ünal'ın da içinde bulunduğu..."





"Eşi Tülay Öztürk'e Afyonkarahisar'da dededen kalma 11 bin metrekarelik tarlada 200 metrekarelik, çayırda 40 metrekarelik, 514 metrekarelik evde 8'de 1 hisseye sahip. Akın Öztürk'ün İzmir-Karaburun'da 500 metrekarelik arsası, Sarıyer'de OYAK kooperatifinde dairesi bulunuyor. AKP Milletvekili emekli General Şirin Ünal'ın da içinde bulunduğu 7 generalin bir araya gelip yaptırdıkları ancak Akın Öztürk'ün kaba inşaatı dışında 10 yıldır bir şey yaptıramadığı Ankara- Çankaya'da dubleks evi, İzmir Balçova'da 185 metrekarelik arsası, Buca'da babadan kalma dairesi var. İş Bankası Necatibey Şubesi'nde 51 bin TL'si, eşinin de Vakıflar Bankası'nda dondurulan 86 bin doları var. Artık bunun yorumu da size ait.”