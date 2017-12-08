Samanyolu Haber /Dünya / General Electric, 12 bin işçiyi işten çıkarıyor /08 Aralık 2017 01:19

General Electric, 12 bin işçiyi işten çıkarıyor

Enerji devi General Electric, küresel operasyonlarda çalışan toplam 12 bin çalışanı işten çıkaracak.

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General Electric (GE), küresel operasyonlarda çalışan toplam 12 bin çalışanı işten çıkaracak.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin dünya çapındaki enerji operasyonlarında çalışan işçi sayısının yüzde 18’ine tekabül eden 12 bin işçinin işten çıkarılmasına karar verildi.

Şirket, İngiltere’de bin 100 kişiyi işten çıkarmayı planlanıyor. Tüm bu işçi kıyımının nedeni ise şirketin “fosil yakıtlara olan talebin azaldığını ve şirketin daralmaya gitmek zorunda kaldığı” iddiası.

GE, 2018 yılı içerisinde mali pozisyonunu güçlendirmek için yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde tasarruf gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirketin açıklamasında, “Doğalgaz ve kömür dahil olmak üzere geleneksel enerji piyasaları zayıfladı. Bu karar bizim için acı verici ama gerekliydi” ifadesine yer verild
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