Samanyolu Haber /Gündem / Genelkurmay , Milli Savunma Bakanı'na bağlandı... /15 Temmuz 2018 12:53

Genelkurmay , Milli Savunma Bakanı'na bağlandı...

Yeni Kararname ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.  Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ), MGK Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi; 6 üniversiteye rektör atandı; Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIĞA BAĞLANDI 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü.

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

MGK İKİ AYDA BİR TOPLANACAK

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.
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