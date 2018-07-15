Genelkurmay , Milli Savunma Bakanı'na bağlandı...

Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ), MGK Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi; 6 üniversiteye rektör atandı; Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı.







GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIĞA BAĞLANDI





Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü.





Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.





Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.





MGK İKİ AYDA BİR TOPLANACAK





Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.