Samanyolu Haber /Gündem / Genelkurmay çatı davasında karar /20 Haziran 2019 10:23

Genelkurmay çatı davasında karar

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarının yargılandığı davada Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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176’sı tutuklu, 35’i tutuksuz 224 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 kişi hakkında ‘Anayasal düzeni ihlal', ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve ‘kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti.

Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın emir subayı Levent Türkan’a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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