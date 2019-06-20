Genelkurmay çatı davasında karar

176’sı tutuklu, 35’i tutuksuz 224 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.



Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 kişi hakkında ‘Anayasal düzeni ihlal', ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve ‘kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti.



Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın emir subayı Levent Türkan’a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

