Genelkurmay Başkanı'nın izniyle Aksakallı ÖKK'da işkence yaptı!

ÖKK'da Aksakallı, Genelkurmay'da Köksal başkanlığında işkence yapıldı!





“BU MEMLEKETTE ACİL KOBRA İHTİYACI VARKEN, SIRF KOÇ GRUBU YAPIYOR DİYE ALINMADI”





Kurmay Albay Bilal Akyüz neden kendisinin hedef seçildiği konusunda şu iddialarda bulundu:





"2013-2016 arasında KKK teşkilat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptım. Tüm kışlaların arazileri bize bağlıydı. Bir sene Milli Savunma Bakanı 23 arazinin dosyasıyla dönemin komutanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Askeri araziler şehir içinde gibi gerekçelerle devri imzalatılmak istendi. 60-70 milyar dolar değerinde. Devre karşı çıkan sayılı kişilerdendim. Ranta kurban edilecek bu arazilerin verilmesine milletim adına karşı çıktım. (İhtilala ne alakası var şeklinde tepkiler üzerine) Neden beni izah ediyorum, dinleyin. Baskılar altında bir pazar günü karargaha çağrıldık, İhsan Uyar tarafından arazi raporları zorla imzalattırıldı. İkincisi, 300 milyon dolarlık komando projemiz vardı. Eski teknolojinin verilmek istenmesine karşı durduk. Bir gece tüm evrakları yeniden tanzim edince ortalık karıştı. Hedef haline geldim. Üçüncüsü, bu memlekette acil kobra ihtiyacı varken, sırf Koç grubu yapıyor diye alınmadı. Mecbur kalınınca 1.5 yıl sonra alındı. Peki o kayıp zamanın hesabını kim verecek."





Savunmasında işkence iddialarını da gündeme getiren Akyüz, "Zekai Aksakallı başkanlığında ÖKK'nda ve genelkurmay karargahında işkence merkezi kuruldu. Genelkurmay'da Albay Mustafa Köksal başkanlığında işkence yapıldı. Genelkurmay başkanı da buna müsaade etmiştir" dedi.





Akyüz, gizli tanık Hakan Bıyık hakkında bildiklerini açıklayacağını da belirterek şunları anlattı:





“Devre arkadaşımdır. 2004 yılı akademi yılbaşında bir gezi düzenlendi. Aynı masaya oturduk. Epey alkol aldı. Jandarma istihbaratta çalıştığını, teknik dinleme yaptıklarını, örtülü ödenekten dinleme cihazları aldıklarını, izinle tüm kuvvet komutanlarını dinlediklerini, tüm bilgisayarlara girdiklerini, Mehmet Emin Karamehmet'le anlaşıp GSM hatlarını da dinlediklerini, Necip Hablemitoğlu'nu tanıdığını, öldürülünce paniklediğini söyledi. Sonra birkaç gün peşimde dolaşıp, sarhoşken neler anlattığını sordu. O zaman inanmadım, şimdi de gerçek olup olmadığını bilmiyorum, ama madem o beni itibarsızlaştırdı, araştırılsın. İkinci bir Yeşil'le karşı karşıyız.”







