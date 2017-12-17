Samanyolu Haber /Gündem / Genel Merkez'in adayı kaybetti /17 Aralık 2017 22:14

Genel Merkez'in adayı kaybetti

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen AKP Milas 6. Olağan Genel Kurulu, AKP İlçe Başkanı’nı seçmek için sandığa gitti...

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 Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen AKP Milas 6. Olağan Genel Kurulu, AKP İlçe Başkanı’nı seçmek için sandığa gitti. Seçimde AKP Genel Merkezi’nin beklemediği bir sonuç çıktı.

Seçim, Genel Merkez’in aday gösterdiği Abdullah Kıbrıslı ile ilçe başkanlığı adaylığını açıklayan Fahri Acar’ın yarışına sahne oldu.

Seçim sandığından çıkan 347 zarftan 4 geçersiz oy çıktı.

Seçim sonucuna göre; Fahri Acar, Genel Merkez’in adayı Abdullah Kıbrıslı’nın 153 oyuna karşılık 190 delegenin oyunu alarak seçimi kazandı.

Bu durum, Genel Merkez’in tek aday baskısına karşı muhalif isimlerin öne çıkmasının önünü açacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu.


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