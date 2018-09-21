Samanyolu Haber /Medya / Gencebay hastaneye yatırıldı /21 Eylül 2018 00:39

Gencebay hastaneye yatırıldı

Orhan Gencebay'ın yükek ateş sebebiyle Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Orhan Gencebay’ın sabah saatlerinde Memorial Hastanesi acil servisine geldiği ve nabzının 90’ın üzerinde olduğu, doktorların, ünlü sanatçıya serum ve çeşitli ilaçlarla müdahalede bulundukları öğrenildi.

Sevim Emre, eşi Gencebay’la ilgili son duruma dair şöyle dedi:

“Orhan ile bugün stüdyoya gidecektik. Benim single'ımın kayıtları için bağlama çalacaktı. Ancak, sabah ateşler içinde kalkınca hemen ambulansla buraya geldik. Kalbiyle ilgili doktor takibinde olduğu için çok endişe ettim, çok şükür şimdi biraz daha iyi.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gencebay hastaneye yatırıldı Sonraki Haber >>

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:54:18