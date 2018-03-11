Gencebay: Benim tuzum kuru, Yavuz'u neden linç ediyorlar anlamıyorum

Eski Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gencebay, Kültür Bakanlığı tarafından atanan kayyıma saygı duyduğunu söyledi. "Devletimiz bilir. Devlet böyle bir karar verdiyse devlete karşı gelmek olur mu?" diyen Gencebay, "Bugüne kadar devlete hep saygı duydum. Bu kayyuma da saygılıyım. Varlığımız devletin emrindedir" ifadesini kullandı.







“MESAM’ı Aleviler ele geçirdi, buna izin vermeyeceğim” dediği yolundaki iddianın gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak "gerçek Alevilere çok saygılı olduğunu" belirten Gencebay, "Gerçek olmayan Alevi nasıl oluyor?" sorusunu da "Çeşitli duyumlar alıyoruz. Alevi felsefesine uymayan insanlarımızın çoğu Alevi olduğunu söylüyor. Ama belki de onlar Allah’a da inanmıyor" diye yanıtladı.





Orhan Gencebay'ın Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularına verdiği yanıtlarda ilgili bölüm şöyle:





- Önce Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) başkanlığından istifanız ardından Arif Sağ ile yaşadığınız büyük polemik derken Mesam’a kayyum atandı. Bu gelişmede en çok sizin payınız olduğu söyleniyor...





Her şeyden önce şunu söyleyeyim: Bir daha MESAM’ın adını dahi duymak istemiyorum. Hayretler içindeyim. Bu röportajdan sonra kimse, hiç kimse bu konuyla ilgili aramasın. Son kez konuşuyorum. Sanat için, sanatçı için çabalamaktan başka bir niyetim yoktu. Ama o kadar yalan yanlış şeyler yazıldı, korkunç şeyler söylendi ki…. Şoklar içindeyim.





- O zaman siz doğrusunu anlatın.





Şunları herkes bilmeli:





1) MESAM’ın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur.

2) MESAM ne mezhepsel ne de etnik bir kurum katiyen değildir.



3) MESAM, Orhan Gencebay’la Arif Sağ’ın konusu hiç değildir. Bu olayı basit bir magazin olayına kimse indirgeyemez.



4) MESAM kimsenin babasının malı da değildir.







"Devlete karşı gelmek olur mu"





- Peki, MESAM nedir ve kimindir?





Müzik eserleri üreten 9 bin 600 üyenin sahibi olduğu bir hizmet birimidir. Müzik eserleri sahiplerinin maddi ve manevi haklarını arayıp bulur ve hak sahiplerine teslim eder. 5846 nolu fikir ve sanat eserleri yasasının emriyle kurulmuş telif hakları meslek birliğidir. 30 sene evvel Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal’ın talimatlarıyla kurulmuştur.





- Siz de MESAM’ın kurucularındansınız...





Evet, gayemiz Türk müziğinin yaşaması ve gelişmesiydi. Türk sanatçısının yaşaması ve gelişmesi hakların maddi, manevi alınmasına bağlıdır.





- Siz MESAM’dan tam olarak neden ayrıldınız?





Yönetimde çoğunluğu ele geçiren yönetim kurulu üyeleri her şeyi kendi bildikleri gibi bencilce ve art niyetle yönetmeye kalkınca yönetim kurulunda kalmamız mümkün değildi. Bu nedenle istifalarımızı verdik.





- İstifanız sonrası tam bir kızılca kıyamet koptu. Ve MESAM’a kayyum atandı. Yavuz Bingöl’ün isminin geçmesi sonra reddetmesi de olay oldu. Yavuz Bingöl ismini de sizin önerdiğiniz söylendi.





Bu çok ayıp bir iddia. Kayyumu ben değil devlet atadı. Bakanlığımız geçici bir yönetim atamayı uygun görmüş. Recep Elgül ve Fuat Güner’in kurula seçilmesinde de yanlış bir şey yok. Onlar eski yönetim kurulu üyeleri. Yasada ve kurallarda onların kayyum olarak görev yapmasıyla ilgili engelleyici hiçbir hüküm yok. Aksine MESAM’ı hiç bilmeyen kurumlardan atananlardan olsaydı her şey daha da zorlaşabilirdi. Gaye MESAM’ın daha iyi olması olduğuna göre bilen kişilerin bu görevi yapması daha doğrudur.





- Eski ekip, kayyum için 'Hukuksuz' dedi. Devletin MESAM’a müdahale etmesini yanlış buluyorlar…





3 müfettiş 3 haftadır çalışıyor. Birkaç hafta daha sürecek. Bu onların bileceği iş. Ben bilemem. Yani devletimiz bilir. Devlet böyle bir karar verdiyse devlete karşı gelmek olur mu? Bugüne kadar devlete hep saygı duydum. Bu kayyuma da saygılıyım. Varlığımız devletin emrindedir. Belki de binlerce şikayet gitmiştir Bakanlığa. Zaten bildiğim kadarıyla kayyum zaten 2-3 ay görev yapacak ve ondan sonra bitecek.





"Erdoğan'a kimseyi şikâyet etmedim"





- Erdoğan’ın doğum gününe özellikle MESAM’da olanları şikayet etmek için gitmişsiniz. Ve kayyum atanmasında sizin rolünüz varmış. Bu doğru mu?





Yuh diyorum, asla Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim. Kafalarına göre konuşuyorlar. Bu nasıl bir art niyettir? Çok ayıp, çok saygısızca. Biz sadece Erdoğan’ın değil, Bülent Ecevit’in de Turgut Özal’ın da doğum gününe gittik. Erdoğan’ın doğum günü özel bir gündür. Ben Tayyip Bey’i 40 yıldır tanırım. Tanıdığım dostlarımın davetlerine gitmeyecek miyim? İktidar yanlısı söylemler iftiradır. Birilerinin art niyetidir. Erdoğan’ın işi gücü yok MESAM’la mı uğraşacak. Şuursuzca iddialar.





"Yavuz Bingöl neden linç ediliyor, anlamıyorum"





- Arif Sağ yerine Yavuz Bingöl’ün ismi geçince ‘iktidar yanlısı’ denilerek çok eleştirildi. Sizin görüşünüz ne?





MESAM siyasi bir kurum mu ki? Ayrıca Yavuz Bingöl de siyasetçi değil halkın çok sevdiği değerli bir sanatçıdır, iyi bir müzisyendir. Nasıl bir sakınca olurdu ki? Neden insanlar görüşlerini söylüyor diye bu kadar tefe konuyor anlayamıyorum. Bunu söyleyenler bir de baskıdan dem vuruyor. Hani düşünce özgürlüğü? Yavuz düşüncelerini açıkladığı için neden linç ediliyor anlamak da güçlük çekiyorum ve tekrar söylüyorum; MESAM’ın siyasetle hiçbir ilgisi yok. MESAM yaşamalı ki sanat yaşasın.





"Ben gerçek Alevilere çok saygılıyım"





- MESAM’ı ‘Alevilerin ele geçirdiğini’ söylemişsiniz ve buna izin vermeyeceğim' demişsiniz. Bu doğru mu?





Bunu söyleyenlere yazıklar olsun. Öyle bir şey demedim, demem de mümkün değil. Alevilik, gerçek Alevilik Türklüğün özünde vardır. Bizim ülkemizde din, dil, ırk farklılığı vardır, ayrılığı kesinlikle yoktur. Ben gerçek Alevilere çok saygılıyım, onları çok seviyorum.





- Gerçek olmayan Alevi nasıl oluyor?





Çeşitli duyumlar alıyoruz. Alevi felsefesine uymayan insanlarımızın çoğu Alevi olduğunu söylüyor. Ama belki de onlar Allah’a da inanmıyor. Ben onlara Alevi diyemem ki. Gerçek Alevilikte aynı Allah, aynı Peygamber, aynı Kuran ve ilkeler vardır. İslam bir tanedir. Ayrıca ben de bu felsefeden geliyorum, Alevileri de Aleviliği de çok seviyorum. Ben halkın sanatçısı olarak nasıl olur da Türk, Kürt, Ermeni, Alevi-Sunni vs. diye ayrım yapabilirim ki? Haklı olduğum için böyle şeylerle vurmak yıpratmak istiyorlar. Ama bu iftiralar 'Orhan Baba' üzerine yapışmaz da yakışmaz da.





- Sizi çok sabırlı ve efendi biri olarak tanıyorum. Polemiğe de hiç girmezsiniz. Ama son zamanlarda sizi de polemiklerin içinde gördük...

Hiçbir zaman aleyhte konuşmadım. Kimseyi incitici bir şey söylemedim. Arif Sağ’ın yapmış olduğu bir röportaj vardı. O beni çok üzdü. O yüzden bu dostluğu benim değil, onun bitirdiğini söyledim. Kendisine sağlıklar diledim. Şaşırmıştım. Herkesin iyi olmasını isterim.

-Arif Sağ dedi ki; “Orhan Gencebay’a artık güvenmem.” Ne yaptınız da böyle dedi?

Tek konu MESAM. Benim koltuk sevdam hiç olmadı. Güven sarsacak hiçbir şey de yapmadım. Bilakis dostluğuna hep sadık kaldım. Benim derdim oradaki sanatçı dostlarımın haklarını adil bir şekilde aramaktı. Ayrıca tecrübemden dolayı beni hep başkan yapmak istediler. Oy birliğiyle yine başkan yaptılar. Ama son gelişmelerin ardından da dilekçemde neden istifa ettiğimi yazdım. Ben bu dilekçeyi yönetim kuruluna yazmıştım fakat basına sızdırdılar. Sonra da sanki ben sızdırmışım gibi cevap vermeye başladılar. Bu gizli kalması gereken bir konuydu. Hayretler içinde kaldım. MESAM’ın daha iyi olması için eleştiri yapamayacak mıydım? Ben eleştirimi söyledim.

“BİZİM TUZUMUZ KURU AMA AÇ SEFİL SANATÇI DOSTLARIMIZIN HAKKINI ARIYORUM”

-Arif Sağ bu gergin dönem sonrası hastaneye kaldırıldı… Zaten ciddi sağlık sorunları vardı… Vicdanen ne hissettiniz?

Çok üzüldüm. Ama tekrar etmek de fayda var; kayyum konusunda benim bir dahlim yok. Bu devletin kararı. Karara da saygılıyım. Karşı çıkmam. Arif Sağ’ı hala çok seviyorum. Zaten büyük rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılmış olmasından son derece üzgünüm MESAM ile ilgili olarak benim tek derim var: sanatçılarımızın çoğu aç. Birçok güçlü isim bugün zor durumda. Ben birikimi olanlar şanslı isimlerden biriyim. Tuzum kuru. Ama tuzu kuru olmayan arkadaşlarımız ne yapacak? MESAM onların telif haklarını koruyacak. Birkaç tuzu kuru rahat etsin diye aç sefil arkadaşlarımızın hakkını ben korumayacak mıyım? İnsana, sanata sahip çıkıyorum. Benim siyasetle de hiçbir ilgim yok. Olamaz da…



