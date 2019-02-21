Samanyolu Haber /Spor / Genç yıldız adayı basketbolcu, ayakkabısı parçalanınca sakatlandı /21 Şubat 2019 23:51

Genç yıldız adayı basketbolcu, ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

Obama, Zion Williamson için Twitter hesabından "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı

SHABER3.COM

ABD'de yıldız olmaya aday Zion Williamson isimli basketbolcu, ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı.

Müsabakanın henüz 33'ncü saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabı dış müdahale olmadan neredeyse ikiye ayrıldı.

Kolej basketbolu mücadelesi sırasında yaşanan olayda sakatlanan Williamson, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Takımın koçu, 18 yaşındaki yıldızın hafif bir diz burkulması yaşadığını söyledi.

Duke Üniversitesi'nde oynayan Zion Williamson'ın gelecek NBA seçmelerinde bir numaradan tercih edileceği öngörülüyor.

"Geleceğin LeBron James'i" olarak tanımlanan yıldız oyuncunun yaşadığı olayla ilgili, ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi.

Maçı salonda izleyen ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Twitter hesabından "Hızla iyileşmesini umuyorum" mesajını paylaştı.

"Olayı aydınlatmak için çalışıyoruz"
LeBron James de Twitter paylaşımında, "Ayakkabı resmen ayağında patladı" diyerek duyduğu hayreti ifade etti.

Olayla ilgili spor malzemeleri markası Nike'tan da açıklama geldi.

Şirket, Zion Williamson'a hızlı bir iyileşme süreci dilerken ayakkabı ile ilgili de "istisnai bir durum olsa da olayı aydınlatmak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Zion'ın sakatlığı sonrası karşılaşma North Carolina'nın 88-72 üstünlüğü ile sona erdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genç yıldız adayı basketbolcu, ayakkabısı parçalanınca... Sonraki Haber >>

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Hidrojen tankı patladı

Hidrojen tankı patladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

Deniz Baykal yemin etti

Deniz Baykal yemin etti

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:16