Samanyolu Haber /Gündem / Genç kıza tacizle suçlanan AKP'li serbest bırakıldı /08 Şubat 2018 23:28

Genç kıza tacizle suçlanan AKP'li serbest bırakıldı

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Bolu Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararını duyan Çevik, mahkeme salonunda 'İşte Adalet' diye bağırdı.

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Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, hemşire T.D.’yi işe aldırma vaadiyle Bolu’ya çağırdı. İddiaya göre Çevik, aracında T.D.’yi taciz etti ve evinde alıkoydu. Çevik’in odadan çıktığı sırada mağdur T.D., balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan T.D., tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Gözaltına alınan Saim Çevik ise tutuklandı. Çevik hakkında “basit cinsel saldırı”, “hürriyeti tahdit” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

TUZAK KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Davanın ilk duruşması, Bolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çevik, savunmasında kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek, “Benim olayım ve tutuklanmam iftira, kurgu, yönlendirme ve senaryo üzerinedir” dedi.

Mağdur T.D. ise, şikayetinin devam ettiğini söyleyerek yaşananları şöyle anlattı: "Bana zorla içki içirdi. Çeşitli mekanlara götürdü. Ben de direndim. Birkaç kez zorla beni öptü, tokat attım. Otomobilde ve oturduğumuz yerlerde tacize uğradım. Onu gerçekten baba gibi görüyordum. O yüzden ilk başlarda ona toz konduramadım. Eve geldik ve bana burada tehditler savurdu. 'Sen benimsin, sadece benim olacaksın' diyerek tehdit etti. Dayıma sesli mesajlar gönderdim, konum attım, gelin bana bu adam tecavüz edecek dedim, ama attığım konumdan dayım beni bulamadı. Sonra bir ara Saim Çevik tuvalete gidince ben de ışığı yanmayan bir odaya girip, kendimi camdan aşağıya attım. Bileğim kırıldı, kalçam zedelendi. Beni bulup tekrar eve getirdi. Sonra da beni bırakıp gitti. Ben de korka korka, sürüne sürüne evden çıktım. Yolda 3 genç gördüm ve yardım istedim, ambulans çağırdılar hastaneye kaldırıldım." 

Mahkeme heyeti, adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı gerekçesi ve tutuklu bulunduğu süre nedeniyle Saim Çevik’in tahliye edilmesine karar verdi. 
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