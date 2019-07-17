Samanyolu Haber /Spor / Genç kaleci Galatasaray ile anlaşmaya vardı /17 Temmuz 2019 00:22

Genç kaleci Galatasaray ile anlaşmaya vardı

Sarı Kırmızılılarla anlaşma sağlayan genç oyuncu, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.

SHABER3.COM

Bursaspor'a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılacak.

23 yaşındaki genç eldiven akşam saatlerinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor Kulübü ile anlaşması gereğince 450 bin Euro'luk fesih bedelini kendisi yatıran Okan Kocuk, böylelikle bonservisini alarak sarı kırmızılı kulüp ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünün ardından Bursa'ya dönen genç eldiven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak..
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