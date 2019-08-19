Genç işsizlik oranı rekor kırdı: Yüzde 37’ye fırladı

İŞKUR verileri, ocak-haziran döneminde işsizlik maaşına başvuran kişi sayısının 1 milyon 18 bin olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde işsizlik maaşına hak kazananların sayısı ise 531 bin kişi.







İŞKUR’a göre kayıtlı işsiz sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 artarak 4 milyon 39 bin kişiye ulaştı. Kayıtlı işsiz, geçen aya göre ise yüzde 8,6’lık azaldı. Kayıtlı işsiz sayısı, haziran ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 4 milyon 417 bin kişiye ulaşmıştı.





Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı 158 bin 60 kişi olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde 845.200 kişi işe yerleşti. İşe yerleştirmede bir önceki yılın ocak-temmuz dönemine kıyasla yüzde 26 artış görüldü. Bu veriler insanların bir yandan iş bulurken daha çok sayıda kişinin işini kaybettiğini, dolayısıyla toplamda işsizlik rakamlarının yükseldiğini gösteriyor.





Ocak-temmuz döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla, satış danışmanı, turizm otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde gerçekleştirildi.





Temmuz ayında ayrıca 191 bin 556 kişilik açık iş alındı. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalış gösterdi. 2019 yılı ocak-temmuz döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında azalışla 1 milyon 267 bin oldu. Açık iş sayısındaki azalış da istihdamdaki daralmayı net olarak ortaya koyuyor. Açık iş sayısı, temmuz ayında haziran ayına göre ise yüzde 26,1’lik artış gösterdi.



