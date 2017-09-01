Samanyolu Haber /Gündem / Genç gazeteci Nur Ener Kılınç’a yine tahliye yok /01 Eylül 2017 13:47

Genç gazeteci Nur Ener Kılınç’a yine tahliye yok

Gazeteci Nur Ener Kılıç için dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan ara kararda “delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması” gerekçe gösterilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Duruşması 2 Kasım 2017 tarihinde yapılacak olan Nur Ener Kılınç için dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu alınan ara kararda tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yeni Asya’nın haberine göre, 29 Ağustos 2017 tarihli kararda “delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması” gerekçe olarak gösterildi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda şu ifadelere yer verildi; “Sanık Naciye Nur Kılınç tarafından mahkememize hitaben vermiş olduğu 21/08/2017 tarihli dilekçesi ile tahliyesini talep etmiş olduğu görülmekle dilekçe okundu dosyasına konuldu.

Kararda, gereği düşünüldü: Sanık Naciye Nur Kılınç’ın üzerine atılı suçun CMK’nın 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması toplanan somut delillere göre kuvvetli suç şüphesinin varlığı, atılı suç için ceza yasasında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması gözetildiğinde adli kontrol müessesinin yetersiz kalacağı atılı suçun yasadaki müeyyidesine göre tutukluluk tedbirinin ölçülü olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği sürede gözetilerek Sanık Naciye Nur Kılınç’ın tahliye talebinin reddi ile adı geçen  sanığın CMK 100 ve devamı maddeleri nazara alınarak İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 7 gün içerisinde itirazı kabil olmak üzere tutuklu sanık Naciye Nur Kılınç’ın tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verildi.” denildi.
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