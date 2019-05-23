Samanyolu Haber /Dünya / Gelmiş geçmiş en zengin insan Rockefeller'mış /23 Mayıs 2019 10:59

Gelmiş geçmiş en zengin insan Rockefeller'mış

Rockefeller ailesinin büyükbabası John Davidson Rockefeller’in servetinin, modern tarihin en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahip olduğu sermayeden 3 kat fazla olduğu belirtildi.

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Bloomberg ajansının aktardığına göre Amerikalı ekonomist Samuel Williamson, modern tarihin en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un elinde bulundurduğu sermayeden 3 kat fazla servete sahip olan Rockefeller ailesinin büyükbabası John Davidson Rockefeller’i Batı medeniyet tarihinin en zengin insanı olduğunu belirtti.

Habere göre ABD’nin ilk milyarderi olan Rockefeller, 19. yüzyılın sonunu ve 20. yüzyılın başını kapsayan dönemde kazandığı 1.5 milyar dolarlık (günümüz koşullarında 26 milyar dolarlık) serveti, öldüğü zaman ABD’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1.6’sına tekabül ediyordu.

Rockfeller’in gelirlerinin aynı oranda çoğalmaya devam edeceğini hesaplayan uzmanlar, ilk Amerikalı milyarderin sermayesinin, şu anda yaklaşık 117 milyar dolarlık serveti olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sermayesinin 3 katına ulaşabileceğini belirledi.

Williamson, geçmişteki zengin iş adamlarının ve kraliyet aile üyelerinin gelirlerinin, şimdiki milyarderlerin elde ettikleri kazancın çok üzerinde olduğundan emin. ABD’li ekonomist, farklı dönemlerdeki zenginlerin sahip oldukları servetleri, gelirleri ile ülkelerin GSYİH’sı arasında orantı yaparak karşılaştırıyor.
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