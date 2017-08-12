Gelir ve kurumlar vergisi kanunu birleştiriliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’nın (BETAV) düzenlediği gecede yaptığı konuşmada gelir ve kurumlar vergisi kanunun birleştirileceğini açıkladı.





Bakan Ağbal, KGF, gerekse KOSGEB ve gerekse vergi indirimlerinin arka arkaya ekonomide moralleri düzelttiğini belirterek, önümüzdeki günlerde özellikle ekonomi ile ilgili önemli yasal düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.





‘Ciddi bir reform fırsatı yakaladık’





Ağbal, hükümetin Eylül ayından itibaren bir numaralı gündeminin ekonomi olacağını ifade ederek şunları söyledi:





“Hükümetin en öncelikli gündemini ekonomi oluşturacak. Şu anda ekonomi koordinasyon kurulunda yapısal reform alanında birçok konuyu görüşüyoruz. Çalışmalar yapılıyor. İnşallah bu hazırlıkları tamamladıktan sonra Meclisin açılması ile beraber çok kapsamlı yasal düzenlemeleri de Meclise getireceğiz. Bakanlığımız ile ilgili birkaç konuda özel çalışmalarımız var. Bunlardan en önemlisi gelir vergisi kanunu. Gelir ve kurumlar vergisi kanunun birleştireceğiz. Tek bir kanun yapacağız. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünü açan, vergi yükünde eşitliği, adaleti öngören, en önemlisi de Türkiye’yi daha rekabetçi bir konuma getirecek bir gelir vergisi kanunu yapmak istiyoruz. İkinci konumuz Katma Değer Vergisi reformu. Bunu da çok önemsiyorum. Katma Değer Vergisi Kanunu modern bir kanun. Birçok ülkede uygulanıyor. Ama her ülkede aynı şekilde uygulanmıyor. Türkiye’deki KDV kanunu işletmeler üzerinde yükler oluşturuyor. Burada ciddi bir reform fırsatını yakaladık. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımızı da bir, iki ay içerisinde tamamlayacağız. Ekimde onu da kamuoyunun gündemine getireceğiz. Üretimle ilgili arka arkaya yeni çalışmalar yapılıyor. O konularda da önemli düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.”