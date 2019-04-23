23 Nisan'da bir gencin hayali: Alman vatandaşı olmak

NTV sunucusu, canlı yayına katılan bir öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum.” cevabını verdi.





Sunucu, “Hayır!” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi:







“23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”





Öğrencinin cevabı Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.





AKP'Lİ VEKİL: SİLKELENİP KENDİMİZE GELMEMİZ LAZIM





AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da öğrencinin hayaliyle ilgili olarak şu mesajları paylaştı:





“Dünya'ya ümitle bakan bir evladımız hayallerini gerçekleştirmek için Almanya'da okuyup Almanya vatandaşı olmak istiyorsa, başta biz siyasiler silkelenip derin derin düşünmek zorundayız. İlkelerde Türkiye ittifakı ile bu gençleri Türkiye'ye inandırmak en temel önceliğimiz olmalıdır.





Gençlerimiz hayallerini Türkiye'de gerçekleştirsin.Daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu, daha müreffeh ve hep birlikte bir Türkiye hayallerimiz için bizim gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamak istemeyen herkesin yerine kendimizi koyup, toplumsal mutabakat ne olmalı temel mesele.”