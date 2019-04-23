Samanyolu Haber /Gündem / 23 Nisan'da bir gencin hayali: Alman vatandaşı olmak /23 Nisan 2019 13:57

23 Nisan'da bir gencin hayali: Alman vatandaşı olmak

NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, “Akademik olarak hayalin nedir” sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

İşte 23 Nisan'da bir gencin 'Gelecek hayali'

NTV sunucusu, canlı yayına katılan bir öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum.” cevabını verdi. 

Sunucu, “Hayır!” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi:

“23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”

Öğrencinin cevabı Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

AKP'Lİ VEKİL: SİLKELENİP KENDİMİZE GELMEMİZ LAZIM

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da öğrencinin hayaliyle ilgili olarak şu mesajları paylaştı:

“Dünya'ya ümitle bakan bir evladımız hayallerini gerçekleştirmek için Almanya'da okuyup Almanya vatandaşı olmak istiyorsa, başta biz siyasiler silkelenip derin derin düşünmek zorundayız. İlkelerde Türkiye ittifakı ile bu gençleri Türkiye'ye inandırmak en temel önceliğimiz olmalıdır.

Gençlerimiz hayallerini Türkiye'de gerçekleştirsin.Daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu, daha müreffeh ve hep birlikte bir Türkiye hayallerimiz için bizim gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamak istemeyen herkesin yerine kendimizi koyup, toplumsal mutabakat ne olmalı temel mesele.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 23 Nisan'da bir gencin hayali: Alman vatandaşı olmak Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:05