Geçiş garantisi verilen köprü ücretlerini TL'ye çevirin!





AKP'nin son birkaç yılda işletmeye açtığı ya da açmaya hazırlandığı, "geçiş garantisi" verilen ve ücretleri "ABD Doları" üzerinden belirlenen projelere müdahale edilmesi gerekiyor.





Ekonomideki gidişat, vatandaşın döviz büfelerine gidip 50-100 dolar bozdurmasıyla düzelmez, bu ballı projelere dolar üzerinden garanti edilen gelir, TL'ye çevrilirse belki biraz rahatlar.





Aksi halde şu anda günde 4 milyon dolar bu şekilde heba edilirken (peşkeş çekilirken) kimse vatandaşın fedakarlık yapıp cebindeki doları bozdurmasını beklemesin.





Hele hele..





Hac-umre fiyatlarını TL'ye çevirdiğini söylerken milyon dolarlık Mercedes makam arabasına binen Diyanet İşleri Başkanı, vatanseverlikten bahsetmesin!...





İŞTE BALLI İHALE VE PROJELERE AKITILAN DOLARLAR



1. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ Günlük geçiş garantisi 40 bin araç. Yıllık 14.6 milyon. Günlük geçiş: 5 bin Fark: 35 bin Eksik geçiş başına ücret: 40 dolar Günlük zarar: 1.4 milyon dolar Yıllık zarar: 511 milyon dolar Garanti süresi: 22 yıl Tahmini toplam zarar: 11 milyar 242 milyon dolar

2. İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU PROJESİ (2020'de açılacak) Günlük geçiş garantisi: 35 bin araç. Garanti süresi: 15 yıl Muhtemel zarar: 8 milyar dolar

3. YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ Günlük geçiş garantisi: 135.000 (tek yön)

Günlük geçiş: 15 bin Fark: 120 bin Eksik geçiş başına ücret: 3 dolar Günlük zarar: 360 bin dolar Yıllık zarar: 131 milyon 400 bin dolar Garanti süresi: 10 yıl Muhtemel zarar: 13 milyar dolar (Köprü maliyeti: 3 milyar dolar)

4. AVRASYA TÜNELİ (2016 sonunda açılacak)

Günlük geçiş garantisi: 68.500

Günlük tahmini geçiş: 18.500 Fark: 50.000 Eksik geçiş başına ücret: 4 dolar Günlük zarar: 200 bin dolar Yıllık zarar: 73 milyon dolar Garanti süresi: 25 yıl Muhtemel zarar: 1 milyar 825 milyon dolar (Tünel maliyeti: 1 milyar 245 milyon dolar)



TL için bir adım atmak isteniyorsa ilk önce ballı ihalelerden başlamak gerek.