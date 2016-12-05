Samanyolu Haber /Gündem / Geçiş garantisi verilen köprü ücretlerini TL'ye çevirin! /05 Aralık 2016 14:00

Geçiş garantisi verilen köprü ücretlerini TL'ye çevirin!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Hac ve Umre ücretlerini bundan sonra TL bazında tahsil edecek olması yerinde bir karar. Her ne kadar bu ücretlerin önemli bir kısmının yurtdışına ödenecek olması, Diyanet'e kur farkı zararı açacak olsa da ekonomide olumsuz gidişatın sürdüğü dönemde kabul edilebilir bir adım. Lakin...

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında dolar polemiği

TL için bir adım atmak isteniyorsa ilk önce ballı ihalelerden başlamak gerek.

AKP'nin son birkaç yılda işletmeye açtığı ya da açmaya hazırlandığı, "geçiş garantisi" verilen ve ücretleri "ABD Doları" üzerinden belirlenen projelere müdahale edilmesi gerekiyor. 

Ekonomideki gidişat, vatandaşın döviz büfelerine gidip 50-100 dolar bozdurmasıyla düzelmez, bu ballı projelere dolar üzerinden garanti edilen gelir, TL'ye çevrilirse belki biraz rahatlar.

Aksi halde şu anda günde 4 milyon dolar bu şekilde heba edilirken (peşkeş çekilirken) kimse vatandaşın fedakarlık yapıp cebindeki doları bozdurmasını beklemesin.

Hele hele.. 

Hac-umre fiyatlarını TL'ye çevirdiğini söylerken milyon dolarlık Mercedes makam arabasına binen Diyanet İşleri Başkanı, vatanseverlikten bahsetmesin!...

İŞTE BALLI İHALE VE PROJELERE AKITILAN DOLARLAR

1. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Günlük geçiş garantisi 40 bin araç. Yıllık 14.6 milyon.
Günlük geçiş: 5 bin
Fark: 35 bin
Eksik geçiş başına ücret: 40 dolar
Günlük zarar: 1.4 milyon dolar
Yıllık zarar: 511 milyon dolar
Garanti süresi: 22 yıl
Tahmini toplam zarar: 11 milyar 242 milyon dolar

2. İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU PROJESİ (2020'de açılacak)
Günlük geçiş garantisi: 35 bin araç. 
Garanti süresi: 15 yıl
Muhtemel zarar: 8 milyar dolar

3. YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
Günlük geçiş garantisi: 135.000 (tek yön)
Günlük geçiş: 15 bin
Fark: 120 bin
Eksik geçiş başına ücret: 3 dolar
Günlük zarar: 360 bin dolar
Yıllık zarar: 131 milyon 400 bin dolar
Garanti süresi: 10 yıl
Muhtemel zarar: 13 milyar dolar
(Köprü maliyeti: 3 milyar dolar)

4. AVRASYA TÜNELİ (2016 sonunda açılacak)
Günlük geçiş garantisi: 68.500
Günlük tahmini geçiş: 18.500
Fark: 50.000
Eksik geçiş başına ücret: 4 dolar
Günlük zarar: 200 bin dolar
Yıllık zarar: 73 milyon dolar
Garanti süresi: 25 yıl
Muhtemel zarar: 1 milyar 825 milyon dolar
(Tünel maliyeti: 1 milyar 245 milyon dolar)

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