Geçiş garantili köprülerin AKP'li müteahhitlerine TL ile ödeme yapılamazmış!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Brunson krizi sonrasında döviz kuru zirve üstüne zirve yaptı. Dolar/TL kurunun 7.23'ü görmesi sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli de döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin TL'ye çevrilmesini önerdi.







Ancak Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Bahçeli'nin işaret ettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolu, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Bu projelerde geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Nisan ayında bu projelere, 2017 yılında geçişlerin sınırın altında kalması nedeniyle garanti kapsamında 3.6 milyar TL ödendi.





Aydilek'e konuşan ve ismi açıklanmayan ilgililer, özel sektörün bu projelerin finansmanı için yerli ve yabancı bankalardan milyarlarca dolar kredi kullandığını, finansal yükümlülükler gereği TL'ye geçişin mümkün olmadığını vurguladı. Kaynaklar, bankaların bu tip bir değişikliği gündemlerine bile almalarının zor olduğunu söyledi.





Diğer önemli bir konu da 2018 için devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar… Yılın ilk 8 ayı hemen hemen geride kaldı. 2018 yılı için de bu projelere 3 milyar TL dolayında garanti ödemesi söz konusu olabilir. Hesaplama yapılırken, 2 Ocak 2018 dolar kuru dikkate alınacak. Bu kur, garanti sınırının altında kalan araçlarla çarpılacak. Ödeme, 2019 yılı nisan ayında yapılacak.



