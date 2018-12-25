Samanyolu Haber /Gündem / Geçen yıl TRT’yi izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına /25 Aralık 2018 17:21

Geçen yıl TRT’yi izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına

TRT, geçen yıl vatandaşların aldığı mallardan 1 milyar 473 milyon lira bandrol parası topladı.

SHABER3.COM

 Sözcü yazarı Murat Muratoğlu TRT'nin Türk halkına ne kadar maliyeti olduğu yazdı 


TRT, geçen yıl vatandaşların aldığı mallardan 1 milyar 473 milyon lira bandrol parası topladı. Yetmedi 690 milyon lira da vatandaşın ödediği elektrik parasından tırtıkladı. Onu da kasaya attı. Koskoca TRT’nin aldığı reklam parası ise 233 milyon lirada kaldı.

Hepsini topla 2 milyar 396 milyon lira para… Reklamı sayma 2 milyar 163 milyon lira… Ülkede 23 milyon hane olsa… Geçen yıl TRT izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına… Gerçekten sadece TRT’yi izlemek için yılda 94 lira ödeyen çıkar mı acaba?

İster izle, istersen izleme… Elektrik kullanırken, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar veya duşakabin alırken… Para çıkacak o cepten! TRT’ye verilecek kanunen…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Geçen yıl TRT’yi izlemek için 94 lira ödemişiz hane... Sonraki Haber >>

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

İyi parti grubunda esnafın isyanı

İyi parti grubunda esnafın isyanı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Fransa'da ortalık yine karıştı

Fransa'da ortalık yine karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:28:34