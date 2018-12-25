Geçen yıl TRT’yi izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu TRT'nin Türk halkına ne kadar maliyeti olduğu yazdı









TRT, geçen yıl vatandaşların aldığı mallardan 1 milyar 473 milyon lira bandrol parası topladı. Yetmedi 690 milyon lira da vatandaşın ödediği elektrik parasından tırtıkladı. Onu da kasaya attı. Koskoca TRT’nin aldığı reklam parası ise 233 milyon lirada kaldı.





Hepsini topla 2 milyar 396 milyon lira para… Reklamı sayma 2 milyar 163 milyon lira… Ülkede 23 milyon hane olsa… Geçen yıl TRT izlemek için 94 lira ödemişiz hane başına… Gerçekten sadece TRT’yi izlemek için yılda 94 lira ödeyen çıkar mı acaba?





İster izle, istersen izleme… Elektrik kullanırken, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar veya duşakabin alırken… Para çıkacak o cepten! TRT’ye verilecek kanunen…