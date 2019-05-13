Samanyolu Haber /Ekonomi / Geçen yıl kilosu 1 TL olan sarımsak bu yıl 10 TL /13 Mayıs 2019 14:09

Geçen yıl kilosu 1 TL olan sarımsak bu yıl 10 TL

Ülke genelinde yükselen sebze fiyatlarında patates ve soğandan sonra sarımsak fiyatları da artıyor

SHABER3.COM

Üreticiler, geçen yıl kilosu 1 TL’ye kadar düşen sarımsağı bu yıl 10 TL’den satmaya hazırlanıyor. Kilosu 6 TL civarında olan kuru sarımsak fiyatı geçen yıl sezon sonunda 1 TL’ye kadar düşmüştü. 

Bu yıl ise başlayan sarımsak hasadıyla birlikte üretici yeşil sarımsağın kilosu 4-5 TL’den satıyor. 

Kuru sarımsakta hasat için yaklaşık bir ay daha tüketicinin beklemesi gerektiğini söyleyen üretici, kuru sarımsağın kilosunu ise 10 TL’den satmayı hedefliyor.

KİLOSU 10 TL'DEN SATILACAK

Yeni mahsul sarımsağın kilosunu 10 TL’den satmayı planladıklarını belirten Güneydoğu’daki üreticiler, bunun sebebinin ise diğer bölgelerde üretilen sarımsağın rekoltesinin düşük olmasını gösterdi. 

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası’nda sarımsağın üretiminin 3 yıl içinde sürekli değiştiğini de belirterek, 2017 yılında 30 bin dönüme çıkan sarımsak ekili arazinin bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü kaydetti.
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