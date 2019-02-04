Samanyolu Haber /Sağlık / Geçen yıl 10 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti /04 Şubat 2019 20:57

Geçen yıl 10 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Radyoloji Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı dünya istatistiklerine göre, tanısı koyulmuş kanser vakalarının sayısı 2018'de 18 milyona çıkarken bu hastalıktan ölen insanların sayısı da 10 milyonu buldu.

SHABER3.COM

Rus Ulusal Radyoloji Araştırmaları Merkezi'nden, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan açıklamada, "Dünya istatistiklerine göre 2018 yılında doktorlar 18 milyon yeni kanser vakasını teşhis ederken, yaklaşık 9.6 milyon kanser hastası da hayatını kaybetti. Günümüzde kanserle savaşmak, dünya çapındaki en mühim meseledir. Ülkemizin sağlık hizmeti sektöründe de önceliği kansere veriyoruz" denildi.

Rusya'da 2017 yılının sonunda 617.000 yeni kanser vakası teşhis edildi. Bu sayı, bir önceki yıldan 20.000 fazlaydı. Ayrıca yetkililere göre, ülkede onkoloji hizmeti alanların sayısı yalnızca 3.63 milyondu.

Rusya Klinik Onkoloji Topluluğu üyesi ve St. Petersburg Bilimsel ve Uygulamalı Klinik Araştırma Merkezi yöneticisi olan Rus Federasyonu'nun onursal doktoru Vladimir Moiseyenko Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Durumu tersine çevirmek adına onkolojik hizmetlerde nitel ve nicel değişikliklere gitmek şart. Onkoloji hizmetleri için etkin bir yapısal model oluşturmalı ve ortak bir bilgi ağı kurmalıyız" dedi. Ayrıca kanser vakalarının erken teşhisinin de son zamanlarda artış gösterdiğini ekledi.
Moiseyenko, "Kötü huylu tümör teşhislerinin çoğu hastalığın ilk evrelerinde yapılıyor. Bundan 10 yıl evvel, erken onkolojik teşhislerin oranı sadece yüzde 15'ti" ifadelerini kullandı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Geçen yıl 10 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:16:10