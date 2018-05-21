Geçen sefer tam 10 puan yanılan anketçi yine devrede: Erdoğan % 55 alır

Seçimin birinci turda biteceğini öne süren Gür, Tayyip Erdoğan'ın birinci turda yüzde 55 oy almasını beklediğini söyledi. Havuz medyasına konuşan Gür, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda tamamlanacağını öne sürdü. Gür, şunları söyledi:





“Seçim takvimi belli olduğu günden bu yana çalışmaları sıklaştırmaya başladık. Hatta son bir ayda her hafta yapacağız. Ben 1.turda biteceğini öngörenlerdenim. Elbette ki seçime 40 gün varken kesinlikle böyle olacak demesi istatistik bilimiyle örtüşen bir şey değil. Ancak seçmen davranışının önümüzdeki günlerde değişmeyeceğiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim.







'AK PARTİ VE MHP ELMA GİBİ, BİRİ AMASYA BİRİ GOLDEN'





2007 Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili halk oylaması Türkiye’de iki bloklu bir siyasetin önünü açtı. Şimdi de siyasi partiler bir araya geldiler ve o iki blok içinde yer aldılar. Bir tarafta AK Parti ve MHP öbür tarafta CHP-İP-SP- DP gibi partiler var. Birinci tarafta problem yok. İki tane birbirine benzeyen parti var. Liderler biz ittifak yaptık demese bile seçmen tabanda ittifak yapıyor zaten. AK Parti ile MHP iki elma gibi. Birisi Amasya diğeri golden gibi. Ancak diğer ittifak blokunun içinde yer alan partiler birbirine benzemiyor. Biri elma biri armut biri ayva biri sebze. Buradan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyor ve diyorum ki; Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek.”





'YÜZDE 50-55 ARASINDA BİR OY'





Adil Gür “Puan aralığı verebiliyor musunuz?” sorusuna da “Yüzde 50-55 arasında bir oyla almasını bekliyorum. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. 2-3 aydır Türkiye 15 Temmuz’un ikinci kalkışmasıyla karşı karşıya. Bu silahlı bir kalkışma değil ekonomik. Türkiye’de para piyasalarında aylardır inanılmaz bir mücadele yürütülüyor. Döviz piyasalarıyla oynanıyor, Türkiye’den para çıkışı sağlanmaya çalışılıyor. Bu 15 Temmuz’un ikinci ayağı, paralı kalkışması” diye yanıt verdi.





16 NİSAN TAHMİNİ TUTMAMIŞTI







16 Nisan referandumuna giden süreçte anket şirketlerinin açıkladığı rakamlar tartışma konusu olmuştu. Araştırma şirketleri tarafından yapılan sonuç tahminlerinin arasından en dikkat çekeni ise Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G Araştırma şirketiydi. A&G Araştırma, referanduma ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu 60.8 evet, 39.2 hayır olarak açıklamıştı. Ancak resmi sonuçlara göre evet oyu yüzde 51 çıkmıştı. Gür, tahmini tutmayınca şirketini kapatma vaadini de yerine getirmemişti.