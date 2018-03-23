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Gece yarısı rekoru... Dolar 4 Lira'yı geçti... Euro 5 Lira'ya dayandı
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Gece yarısı rekoru... Dolar 4 Lira'yı geçti... Euro 5 Lira'ya dayandı
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23 Mart 2018 02:26
Gece yarısı rekoru... Dolar 4 Lira'yı geçti... Euro 5 Lira'ya dayandı
Dolar ve Euro'da gece saatlerinde yükselme yaşandı.
SHABER3.COM
Dolar 4 lira bandını geçerken Euro da yüzde 2'lik artışla 4,95 seviyesini gördü
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