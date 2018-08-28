Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Pazartesi akşamı 'Alman Birliği' isimli meydandan geçenler polis merkezine 1 metre mesafede altından devasa Erdoğan heykeliyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.





Sputnik'te yer alan habere göre Almanya'nın Wiesbaden kenti, pazartesi akşamı ortaya çıkıveren 4 metre yüksekliğindeki Erdoğan heykeli yüzünden karıştı. Bu yıl 'Bad News' (Kötü Haber) sloganını kullanan Wiesbaden Bienali kapsamında kentin merkezindeki 'Alman Birliği' isimli meydana dikilen heykel, açılır açılmaz ilgi odağı oldu.





Heykelden haberdar olanlar meydana koşup fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada duruma anlam verememekten öfkeye varan tepkiler gösterildi.





Facebook'ta ''Bu sanat mıdır, kaldırılamaz mı'', ''Kötü bir şaka olsa gerek'', ''Bu nasıl bir gerzeklik'', ''Kesinlikle bir sahtekarlık olmalı! Böyle bir şeye izin verildiğini tasavvur edemiyorum'' gibi yorumlar yapıldı.





Polis de vatandaş kadar şaşkındı. Videolardan birinde heykele şaşkın şaşkın bakan polis memurları görüldü.





Bu sabah polis sözcüsü ''Tüm Wiesbaden halkı gibi biz de şaşkınız. Ama polisin bakış açısından dün gece meydanda herhangi bir sorun yaşanmadı'' açıklamasını yaptı.





Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich de güne Facebook'tan ''Meydana gitmek için yola çıktım. Yakından incelemek istiyorum'' duyurusuyla başladı.





Belediye yetkililerinden böyle bir şey için izin alınıp alınmadığının araştırılmasını istediğini belirten Gerich, toplantı düzenleyip konuyu görüşeceklerinin altını çizdi.





Diğer yandan Erdoğan yandaşları, heykelle çektikleri görüntüleri sosyal medyada coşkulu mesajlarla paylaştı.





Wiesbadener Kurier gazetesine konuşan Türkiye kökenli bir kişi ise bu sanat eylemine bir anlam veremediğini dile getirdi.





Chemnitz kentinde sokak şenlikleri sonrasında yabancılarla tartışan bir Almanın öldürülmesi üzerine pazartesi aşırı sağcıların protesto gösterisi düzenlediğine ve yaralananlar olduğuna dikkat çeken Türkiye kökenli kişi, ''Tam da böyle bir zamanda böyle bir performansla ortaya çıkılmasını anlayamıyorum'' dedi.





Suriyeli bir sığınmacının da heykele karşı ''Bu adam yüzünden benim ailem öldü'' diye bağırdığına dikkat çekerek kentteki hava daha fazla zehirlenmeden heykelin kaldırılması gerektiğini savundu.





Bienal organizasyonu çok sayıda soruya rağmen henüz duruma açıklık getirmezken sloganı 'Bad news' olan Bienal'in Erdoğan'ın yakında Almanya'ya geleceği gerçeğiyle bu ülkedeki çok güçlü 'Erdoğan diktatörlüğüne karşıtlığı' gözler önüne sermek istediği öne sürülüyor.