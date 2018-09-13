Samanyolu Haber /Ekonomi / Gebze'deki dev beton üretim tesisi paydos dedi /13 Eylül 2018 00:02

Gebze'deki dev beton üretim tesisi paydos dedi

Gebze merkezli Detaş Beton, 9 istasyonunda beton üretimini durdurdu. Ekonomideki dalgalanmalar yüzünden sıkıntı yaşayan firma, bir süreliğine beton üretmeyecek.

SHABER3.COM

1979 yılında nakliye firmasıyla iş dünyasına giren Destebaşı Grubun iştiraki olan Detaş Beton Santralleri, son dönemde yaşanan dolar kuru dalgalanmaları ve inşaat piyasasındaki durgunluk nedeniyle üretimine ara verdiği öğrenildi. Günlük beton kapasitesi 2500 metreküp olan ve Gebzeli iş adamı Mehmet Destebaşı’na ait olan Detaş, Sancaktepe, Gebze, Kurtköy, Orhanlı, Göztepe, İzmit, Çayırova ve Kadıköy bölgelerinde bulunan hazır beton tesislerinde üretimi durdurdu. Bir dönem Gebze Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevinde bulunan Destebaşı, başkanlık yarışına da girmişti. Destebaşı Grubun bünyesinde yaklaşık 600 kişi çalışıyor.

MAL VERMEYİ DURDURDU

Kocaeli gazetesi'nin haberine göre beton dışında nakliye, madencilik, demircilik ve çimento alanlarında hizmet veren Destebaşı Grup, yaşanan olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Çeklerinin de yazılmaya başlandığı iddia edilen firma,  piyasaya mal vermeyi de durdurdu. Gayrimenkul satarak bu dönemi atlatmayı hedefleyen Destebaşı Grup, 2015 yılında Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 169. sırada yer alırken, 2016 yılında ilk en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 449. sıraya yükselmiş ve 280 büyük kuruluşu geride bırakmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gebze'deki dev beton üretim tesisi paydos dedi Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:59:23