Gebze'deki dev beton üretim tesisi paydos dedi

1979 yılında nakliye firmasıyla iş dünyasına giren Destebaşı Grubun iştiraki olan Detaş Beton Santralleri, son dönemde yaşanan dolar kuru dalgalanmaları ve inşaat piyasasındaki durgunluk nedeniyle üretimine ara verdiği öğrenildi. Günlük beton kapasitesi 2500 metreküp olan ve Gebzeli iş adamı Mehmet Destebaşı’na ait olan Detaş, Sancaktepe, Gebze, Kurtköy, Orhanlı, Göztepe, İzmit, Çayırova ve Kadıköy bölgelerinde bulunan hazır beton tesislerinde üretimi durdurdu. Bir dönem Gebze Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevinde bulunan Destebaşı, başkanlık yarışına da girmişti. Destebaşı Grubun bünyesinde yaklaşık 600 kişi çalışıyor.





MAL VERMEYİ DURDURDU





Kocaeli gazetesi'nin haberine göre beton dışında nakliye, madencilik, demircilik ve çimento alanlarında hizmet veren Destebaşı Grup, yaşanan olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Çeklerinin de yazılmaya başlandığı iddia edilen firma, piyasaya mal vermeyi de durdurdu. Gayrimenkul satarak bu dönemi atlatmayı hedefleyen Destebaşı Grup, 2015 yılında Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 169. sırada yer alırken, 2016 yılında ilk en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 449. sıraya yükselmiş ve 280 büyük kuruluşu geride bırakmıştı.