Gazze'deki karşılıklı saldırılar ateşkesle durdu

Haftasonu, Hamas üyeleri İsrail'e roketler atmış ve İsrail hava ve top saldırılarıyla yanıt vermişti.







Saldırılarda en az dört İsrailli, 23 de Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu da ülkenin güneyindeki acil koruma önlemlerinin önlemlerin kaldırıldığını duyurdu.





Çatışmalar, Cuma günü İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya yönelik protestolarla başlamıştı.





Son gelişmeler ne?





Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın kontrolündeki bir televizyon kanalı, tarafların ateşkes üzerinde uzlaştığını ve Türkiye saatiyle sabaha karşı 04:30'da yürürlüğe girdiğini bildirdi.





Mısır, ateşkesin kendi arabuluculuklarında, BM ve Katar'ın yardımlarıyla yapıldığını bildirdi.





İsrail ordusu çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'in güneyinde yaşayanlara yönelik koruma amaçlı kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.





Askeri yetkililer, Hamas'ın son 48 saatte 690 roket attığını ve bunların 240'ının Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından durdurulduğunu söylemişti.





İsrail'in ise misilleme olarak Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait 350 noktayı hedef aldığı bildirildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, orduya Gazze'deki "terör unsurlarına karşı büyük saldırılarına devam etme emri verdiğini" söylemişti.





İsrail ayrıca, Gazze Şeridi'ne 40 kilometreye kadar mesafede bulunan tüm okulları kapattı ve sığınaklar açtı.





Ateşkes, Ramazan'ın ilk günü ve İsrail'in bağımsızlık gününü kutlamaya başladığı bir anda geldi.





Ölen ve yaralananlar hakkında neler biliniyor?





Saldırılarda ölen dört İsrailli bulunuyor;





- Cumartesi gecesi Aşkelon'da evine roket isabet eden 58 yaşındaki bir adam





- Aşkelon'da bir roketin fabrikaya isabet etmesi sonucu ölen bir işçi





- Aracı anti-tank mayınına çarpan 67 yaşındaki bir adam





- Aşdod kentinde ölen 20'li yaşlarındaki bir adam





Gazze Sağlık Bakanlığı ise haftasonu 23 Filistinli'nin öldüğünü belirtti. Ölümlerin çoğu Pazar günü gerçekleşirken, İslami Cihad ölen yedi kişinin örgüt mensubu olduğunu duyurdu.





Ölenler arasında 12 yaşındaki bir çocuk ve iki hamile kadının da yer aldığı bildirildi.





İsrail ise, Cumartesi günü bir kadın ve 14 aylık yeğeninin ölümünün kendi saldırılarından değil, hedefi bulamayan bir Filistin roketiyle öldüğünü iddia etti.





İsrail ayrıca Pazar günü Hamas'ın komutanlarından Hamid Ahmed Abed Kudri'nin suikastle öldürüldüğünü kabul etti.





İsrail'in vurduğu hedefler arasında Hamas'ın istihbarat bürosu olduğu da bildiriliyor.





Türkiye de binada Anadolu Ajansı'nın da bürosunun olduğunu duyururken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyı "insanlığa karşı suç" diye tanımladı.





Son saldırılar nasıl başladı?





İsrail Gazze'yi uzun süredir abluka altında tutuyor ve bunun militanlara silah akışının durdurulması için gerekli olduğunu savunuyor.





Gazze'de Cuma günü ablukanın protesto edildiği bir gösteri düzenlendi. Gösterilere katılan Filistinlilerden birisi sınır bölgesinde İsrail askerlerine ateş açtı, iki asker yaralandı.





İsrail'in bu olay sonrası düzenlediği hava saldırılarında ise iki Filistinli öldürüldü. Cumartesi sabahından itibaren Gazze'den İsrail'e roket saldırıları düzenlendi, İsrail de yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi.





Daha önce en son 2014 yılında İsrail, 3 gencin kaçırılıp öldürülmesi sonrası Gazze'de kara harekatı düzenlemişti.





BM verilerine göre 7 haftada 1462'si sivil 2251 Filistinli hayatını kaybetmişti.





İsrail ise Hamas ve diğer bazı Filistinli grupların 4500'den fazla roket saldırısı düzenlediklerini; saldırılar sonucu 6 sivilin, operasyonda da 67 askerin öldüğünü açıklamıştı.