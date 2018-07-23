Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de hastanelerin üç-dört günlük yakıtı kaldı /23 Temmuz 2018 00:15

Gazze'de hastanelerin üç-dört günlük yakıtı kaldı

BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze'deki hayati önem taşıyan kurumlarının akaryakıt temin edemediğini söyledi.

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McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Gazze Şeridi'ndeki hayati önem taşıyan kurumlarına acil akaryakıt temin edilmesini istedi.

İsrail'in Gazze'ye akaryakıt ithalatına koyduğu engeli kaldırması gerektiğini belirten McGoldrick, ağustos başlarında tükenmesi beklenen akaryakıt için destek verecek ülkelerin gerekli acil ödemelerini yapmaları çağrısında bulundu.

"Derhal petrol ithal edilmemesi durumunda insanların hayatları tehlikeye düşer" ifadesini kullanan McGoldrick, Gazze'de elektrik kesintisinin günde 20 saate ulaştığına dikkati çekti.

HASTANELERDEKİ DURUM

Hastanelerdeki duruma da değinen McGoldrick, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç gün içinde 4 hastanede akaryakıt tamamen bitebilir. Bu, Gazzelilere verilen temel tıbbi hizmetlerin durmasına neden olacak. Kalp ve böbrek hastaları ile yoğun bakım ünitelerindeki hastalar bu tehlikeden en çok etkilenecek kesimler"

İsrail yönetimi 9 Temmuz'da yaptığı açıklamayla Gazze'ye yeni yaptırımların geleceğini duyurmuştu. Gazze'ye ablukayı artıran İsrail, tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den gıda maddeleri ve ilaç dışında herhangi bir şeyin girişine izin vermiyor.
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