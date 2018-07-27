Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de dört ayın bilançosu: 152 ölü, 16 bin yaralı /27 Temmuz 2018 02:53

Gazze'de dört ayın bilançosu: 152 ölü, 16 bin yaralı

30 Mart'tan bu yana devam eden 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde 152 Filistinli öldü, 16 binden fazlası da yaralandı

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde şu ana kadar 18'i çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 152 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Sınırdaki gösterilerde şu ana kadar 16 bin 750 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 250'sinin gerçek, 534'ünün plastik mermiyle, 4 bin 430'unun şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 7 bin 536'sının ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Yaralılardan 3 bin 200'ünün çocuk, bin 385'inin kadın olduğunu vurgulayan Kudra, bu kişilerden 394'ünün sağlık durumunun ağır, 4 bin 120'sinin ise orta düzeyde olduğunu kaydetti.

FİLİSTİN'DE 'TOPRAK GÜNÜ'

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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