Gazprom Türkiye iç pazarından çekiliyor

RT'nin günlük gazete Kommersant'tan aktardığına göre, Gazprom'un Türkiye'nin iç piyasasından çekileceği öğrenildi.







Gazprom'dan Aleksandr Medvedev'in açıklamalarına göre, Promak'tan da çekilen Gazprom, Türkiye'deki İstanbul Gaz (Bosphorus Gaz) şirketini satmayı planlıyor.





Medvedev, açıklamasında, Türkiye'den çekilme kararına ülke piyasasının "tahmin edilemez" olmasını, 'liranın' değer kaybetmesini ve arttırılan vergileri neden olarak gösterdi. Aktarılana göre, Bosphorus Gaz bu sebeplerden dolayı 2016'da 100 milyon avro kaybetti.