Gazozuna milli irade!

TARIK ZİYA / samanyoluhaber.com







‘Gazozuna maç’ demeden evvel kırk kere düşünmekte fayda var.







1 Ocak 2018’den itibaren sade gazoz, meyveli gazoz, limonata, nektar, alkolsüz bira, enerji içeceği, soğuk çay (ice tea) ve meyveli içeceklerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak.





‘Alkolsüz bira’ zırvasına makalenin sonunda temas edeceğim.





Gazozların birim fiyatına artık lüks vergisi ilave edilecek. Yok öyle lüks tüketimin bedelini ödemeden gazoz içmek!





Satış fiyatı tespit edilirken ÖTV’li fiyata Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecek.





ÇAMLICA GAZOZ 15 KURUŞ ZAMLANACAK





Mesela bugün itibarıyla KDV dahil 1,5 TL’ye satılan 1 litre Çamlıca Gazoz, imalatçı firma Ülker hiç zam yapmasa bile Ocak ayında zamlanacak.





Aynen şöyle olacak: Çamlıca’nın şu anda KDV’si yüzde 8. Fiyattan onu düşüp yüzde 10 ÖTV ilave ettiğimizde fiyat 1,52 TL olacak.





Bu rakam yüzde 8 KDV’li haliyle 1,65 TL eder. Dolayısıyla sadece bir litrelik gazoza kümülatif 15 kuruş zam gelecek.





Firmanın mamül fiyatına zam yaptıkça vergi yükü de artacak.





TEKNE, YAT VE KOTRADA ÖTV YOK





Limonata, soğuk çay ve meyve sularından ÖTV alacak kadar meteliğe kurşun sıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) diğer tarafta gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden yüzde sıfır ÖTV alıyor.





Dar ve orta gelirlinin hayalini bile kuramadığı pırlanta ve elmasın da ÖTV’si yok.





Bilal Erdoğan, filosundaki gemiler için aldığı akaryakıtın litresine (yüzde 1 ÖTV) 1,5 lira öderken çiftçinin motorine ödediği fiyat 5 lirayı geçti. Zira çiftçi yüzde 55 vergi ödüyor...





Ne de olsa adil düzen!





ELMAS LÜKS DEĞİL Mİ?





Madem bütçede para kalmadı ve her gördüğünüz nesneyi vergi zannediyorsunuz.





Tekeden süt çıkarmaya kararlıysanız pırlanta, elmas, lüks yat ve teknelerin ÖTV’sini niçin yüzde 50 artırmıyorsunuz.





Bunu yapmadan gazoza ÖTV getirmenin izahı olabilir mi?





Söyler misiniz?





AKP’li zenginlerin bir teknesinden alabileceğiniz ÖTV’yi denkleştirmek için kaç ton gazoz içmemiz lazım?





Yakında merdiven altında imal edilmiş gazozdan zehirlenenlerin haberlerini de alırız sayenizde.





DİŞLİ AİLESİNE SODA KIYAĞI





Torbaya tıkıştırdığınız değişiklikte dikkatimi çeken iki husus var:





Birincisi gazozdan meyve suyuna bütün içeceklere ÖTV getirirken doğal maden suyu ile tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ÖTV’den muaf tutulmuş.





Onları içecekten saymıyor musunuz? Maden suyu niçin hariç tutuldu?





Tekeden süt sağma hırsınıza rağmen sodaya ÖTV muafiyetinin sebebi düne kadar Saray’da AKP lideri ve Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan’a müşavirlik yapan Şaban Dişli’nin amca oğlu Davut Dişli’nin şirketi Sırma Su, Sırma Soda markaları ile alakası olabilir mi?





ALKOLSÜZ BİRA MI İCAT ETTİNİZ?





Dikkatimi çeken ikinci husus da kanun metninde geçen ‘alkolsüz bira’ ifadesidir.





Hakikaten siz buna inanıyor musunuz?





Alkol ihtiva etmiyorsa niçin bira diyorsunuz?





Benimki de işgüzarlık!





‘Halifeye biat etmeyenlere zulm edilebileceğine’, ‘hırsızlık ile yolsuzluğun aynı kefeye konulamayacağına’ cevaz veren Hayreddin Karaman’ı parti müftüsü veya fetva emini olarak tutanlar, alkolsüz biraya niye şaşırsın ki!





Handiyse unutuyordum. Hakkınızı teslim edeyim. Maliye’nin hazırladığı taslakta gazozların ÖTV’si yüzde 20’ye çıkarılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde biraz insafa geldiniz ve oranı yüzde 10’a indirdiniz. Bravo...





Tekne, yat, kotra, elmas ve pırlantada ÖTV’yi artırmak yerine garibanın cebine elinizi attınız.





Zenginlerinizin keyfini kaçırmadığınız ve gazozda ÖTV’yi yüzde 10 ile mahdut tuttuğunuz için teşekkür etmemizi beklemiyorsunuz değil mi?

Gazozuna millî irade!



