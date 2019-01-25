Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te acı olay: Suriyeli aile evde saldırıya uğradı, bir çocuk öldü, üç kişi yaralandı /25 Ocak 2019 21:38

Gaziantep'te acı olay: Suriyeli aile evde saldırıya uğradı, bir çocuk öldü, üç kişi yaralandı

Gaziantep’te Suriyeli bir aile evlerinde saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 1 çocuk öldü, anne ve diğer 2 çocuk ise ağır yaralandı. Saldırgan ya da saldırganların kimlikleri henüz belirlenemedi.

SHABER3.COM

Evde bulunan 15 yaşındaki Hanen Elalevi saldırganlar tarafından kafasına sert cisimle vurulduktan sonra hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Suriyeli anne Ayşe Farmeti’nin ağır yaralandığı saldırıda 11 yaşındaki Nur el Nude ve 8 yaşındaki Raman Elalevi de yaralandı.
 
T24’ün haberine göre, anne ve çocuklar, eve giren baba tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan anne ve iki çocuğunu ambülansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan annenin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. 15 yaşındaki Hanen Elalevi’nin de cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söylediğini bildirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gaziantep'te acı olay: Suriyeli aile evde saldırıya uğradı,... Sonraki Haber >>

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:49:06