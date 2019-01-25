Gaziantep'te acı olay: Suriyeli aile evde saldırıya uğradı, bir çocuk öldü, üç kişi yaralandı

Evde bulunan 15 yaşındaki Hanen Elalevi saldırganlar tarafından kafasına sert cisimle vurulduktan sonra hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Suriyeli anne Ayşe Farmeti’nin ağır yaralandığı saldırıda 11 yaşındaki Nur el Nude ve 8 yaşındaki Raman Elalevi de yaralandı.







T24’ün haberine göre, anne ve çocuklar, eve giren baba tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan anne ve iki çocuğunu ambülansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan annenin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. 15 yaşındaki Hanen Elalevi’nin de cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Polis, adı açıklanmayan baba Elalevi’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.





Babanın olay yerinde polise verdiği sözlü ifadesinde evden çuval almak için çıktığını geri döndüğünde de eşi ve çocuklarını kanlar içinde bulduğunu söylediğini bildirdi.



