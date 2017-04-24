Samanyolu Haber /Spor / Gaziantepspor'lu futbolcu intihar etti /24 Nisan 2017 08:46

Gaziantepspor'lu futbolcu intihar etti

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral evinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Gaziantepspor forması giyen 31 yaşındaki Çek futbolcu Rajtoral, evinde ölü olarak bulundu. 

Rajtoral'ın intihar ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, "Rajtoral antrenmana gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler" dedi.

EVİNDEKİ NOT

Rajtoral'in ölümündeki sır perdesinin aralanmaya başladığı öğrenildi. Futbolcunun evinde bulunan Çekçe not tercüme edilirken, Rajtoral'in borçları nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.
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