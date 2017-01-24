Gaziantepspor İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Dün gece geç saatlerde Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya gelirken taraflar karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldı.





Kırmızı siyahlı ekip ilk aday olarak Bülent Uygun'u düşünüyor. Göreve 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da (Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor) mağlubiyet almıştı.





Gaziantepspor 18 hafta sonunda 11 puanla son sırada yer alıyor





Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun getiriliyor.







Gaziantepspor'un İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmasından saatler sonra Bülent Uygun, Kırmızı-Siyalı ekiple anlaştığını açıkladı. Uygun, 2013 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Umm Salal SC'yi çalıştırıyordu..

