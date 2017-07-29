Gaziantep’teki IŞİD davasında 39 tahliye

Gaziantep’te 3 polisin şehit olduğu IŞİD’in canlı bomba saldırısı davasında 60 tutuklu sanıktan 39’u tahliye oldu. Duruşmada sanık avukatlarından Orhan Şahin’in, saldırıyı gerçekleştiren İsmail Güneş için ’Allah’tan rahmet diliyorum’ demesi salonda tepkilere neden oldu. Duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme, 60 tutuklu sanıktan, örgütün sözde emiri Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz’ın da arasında bulunduğu 39’unun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.





IŞİD terör örgütü üyesi İsmail Güneş, 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, çoğu polis, 34 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 60’ı tutuklu, 110 kişi hakkında dava açıldı. 8’inci Ağır Ceza Makemesi’nde görürülen davanın ilk duruşması, sanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından avukatların savunmalarıyla devam etti.





Avukattan ’canlı bomba’ya rahmet





Savunma yapan Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz, Yusuf Çulha ve Ahmet Çelebi Dayan’ın avukatı Orhan Şahin, “1 Mayıs’ta Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, ’canlı bomba’ olarak tabir edilen kişiye ise, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Bunun üzerine salondakiler kendi aralarında konuşarak Şahin’e tepki gösterdi. Şahin, ölenin arkasından rahmet okunmasının kötü bir şey olmadığını ifade etti. Savunmasına devam eden Şahin, selefilik kavramının kişilerin tutuklanması için yeterli olmayacağını dile getirerek, “Bu kişiler ’Ben IŞİD’i seviyorum, IŞİD’e sempati duyuyorum’ dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz” diyerek müdafaasını yaptığı sanıkların tahliyesini istedi.





Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz’ın da arasında olduğu 39 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, aralarında Yunus Durmaz’ın kardeşi Hacı Ali Durmaz’ın da bulunduğu 21 sanığın ise tutukluğunun devamına karar verdi.