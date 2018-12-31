Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep’te Suriyeliler’e silahlı saldırı... WhatsApp’tan örgütlenmişler /31 Aralık 2018 17:08

Gaziantep’te Suriyeliler’e silahlı saldırı... WhatsApp’tan örgütlenmişler

Gaziantep’te 23 Aralık’ta iki kişinin bıçaklanmasının ardından, Suriyeliler bıçaklı, silahlı saldırıların hedefi oldu. Saldırıda ikisi tabancayla olmak üzere 11 kişi yaralandı.

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Duvar’dan Murat Güreş’in haberine göre, WhatsApp üzerinden örgütlenen bir grup, saldırı çağrısında bulundu.

Bu gelişme üzerine iki oğlu da bıçaklanan Ali Bağcı, olayın Suriyelilere yönelik düşmanlığa dönüştürülmemesini isteyerek, sağduyu çağrısı yaptı .

Ancak Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı İnönü Caddesi’ne dün gece gelen bir grup, silah ve bıçaklarla Suriyeliler’e saldırdı.

Polis, saldırıya katılan ve saldırı çağrısında bulunduğu belirtilen 45 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra adliyeye sevk edildi.

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