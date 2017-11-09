Gaziantep’in en zenginiydi, şimdi eşinin fakirlik belgesi var!

Gaziantep’te Hizmet Hareketi soruşturması kapsamında 2’si tutuklu 25 sanığın yargılandığı Naksan Holding’e yönelik davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada savunma yapan holdingin eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gözyaşları içerisinde hayatının geri kalan bölümünü torunlarının yanında geçirmek istediğini söyledi. Tutuklu sanıklardan holdingin yöneticilerinden Taner Nakıboğlu ise bir zamanlar Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisinin sahibiyken, şimdi eşinin fakirlik belgesi aldığını belirterek, “Büyük üzüntü yaşıyorum” dedi.







Hizmet Hareketi ‘para kasası’ olduğu ileri sürülen ve Gaziantep 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından cezalandırılması talep edilen Naksan Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ve oğlu Taner Nakıboğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.





628 sayfalık dava iddianamesinde Naksan Holding bünyesinde 51 şirketin bulunduğu, yapılan inceleme sonucunda bu şirketlerin cemaat sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve cemaate ait bir iktisadi işletme olduğu öne sürüldü. Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 22 milyon doları başka bir hesaba aktardığını belirtilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı iddia edildi.





‘EŞİM FAKİRLİK BELGESİ ALMIŞ’





Taner Nakıboğlu, şirketin içinin boşaltıldığına yönelik iddialarında yalan olduğunu belirterek, “20 Temmuz’da ben 22 Temmuz’da babam Cahit ve kardeşim Emre Nakıboğlu gözaltına alındı. Aynı gün bütün şirketlerimize kayyum atandı. Bizim kayyum atanacağını önceden bildiğimiz iddia ediliyor. Biz ne yurt içinde ne yurt dışında para sakladık. Annemin emekli maaşına kaldık. Çok üzülüyorum ama eşim devletten fakirlik belgesi almış. Biz bu duruma düştük. Ben beratımı ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.