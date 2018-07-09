Gazi albayı ihraç edip ölümüne sebep oldular, son KHK'da da pardon dediler

Albay İsmail Gül, emekli olmasının üzerinden 20 yıl sonra OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile emeklilikten ihraç edildi.







İsmail Gül’ün ihracına sebep olarak diş hekimi oğlu Ahmet Gül’ün telefonunda ByLock yazılımı olması gösterildi. Ancak burada yanlışlık yapıldığı anlaşıldı. Gül, bu sırada hastalanarak hayatını kaybetti. Gül'e son çıkan KHK ile iade-i itibar yapıldı.





'KIBRIS'TAN GELDİĞİNDE BİLE YÜZÜNÜ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM'





Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Gül’ün 47 yıllık eşi Sevinç Gül yaşadıklarını şöyle anlattı:





“O yaz güzel geçiyordu. Denize giriyor, çıkıyordu. Bir gece yarısı yakın bir akrabamız arayıp listeyi haber verdi. Eşimin yüzünün ne hale geldiğini anlatamam. Kıbrıs’tan geldiğinde bile yüzünü böyle görmemiştim. Büyük bir hata yapılmıştı. Bu hata ölümüne sebep oldu. Muhteşem bir insandı. Ailesine ve devletine çok bağlıydı. Bu olaydan sonra rahatsızlandı. Benim de bacak damarlarım tıkandı. 20 gün hastanede yattım. Er olarak gömüldüğü mezarda albay oldu. Çok büyük yanlışlık yapıldı.