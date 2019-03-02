Samanyolu Haber /Gündem / Sen misin tanzimdeki zararı açıklayan: Ankara hal esnafına 60 polisle baskın /02 Mart 2019 13:19

Sen misin tanzimdeki zararı açıklayan: Ankara hal esnafına 60 polisle baskın

Tanzim satışların kurulmasının ardından BirGün gazetesine konuşan Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz’ün Ankara halindeki iş yeri 60 polis tarafından basıldı. Gündüz ile birlikte 5 iş yerine daha yapılan baskınlarda hal esnafının defterleri incelendi.

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Ankara Hali, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü sabah saatlerinde 60 polis tarafından basıldı. Beş iş yerine yapılan baskında firmaların defterleri incelendi. Rekabet Kurulu’na yapılan ihbar nedeniyle geldiklerini söyleyen polislerin takviye ekip çağırma talebine esnaf “Biz terörist miyiz! İstediğiniz defterleri veriyoruz, niye takviye çağırıyorsunuz!” diyerek tepki gösterdi.

 Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre, hal esnafına göre baskının nedeni, polis tarafından basılan beş iş yerinden birinin sahibi olan Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz’ün 13 Şubat tarihinde BirGün Gazetesi’ne yaptığı açıklama.

Dernek Başkanı gazetemizin muhabiri Hüseyin Şimşek’e konuşmuş, “Hükümet’in, ‘Aracı firma ve kişileri aradan çıkarıyoruz’ diye duyurduğu tanzim satış noktalarındaki ürünlerin, tedarikçi firmalardan temin edildiği, aracı firmalardan alınan ürünlerin faturasının Tarım Kredi Kooperatifleri’ne kesildiği ifade etmişti.

Ürünlerin, yüzde 70’e varan zararla tanzim satış noktalarından satıldığı belirtilen haber için görüşüne başvurulan ASEMKOM Başkanı Ceyhan Gündüz şu açıklamayı yapmıştı:

“Ürünlerin alındığı şirketleri biliyoruz. Antalya’nın Kumluca ve Serik hallerinden TIR’lara yüklenen ürünler, tanzim noktalarına kadar getirildi. Tarım Kredi Kooperatifleri, bu ürünleri üç gün vadeli olarak aldı. Şirketlerin hesaplarına para yatacak. Üstelik bu ürünleri, bizim halde pazarcılara ve marketlere sattığımız fiyattan daha yükseğe aldılar. 2 TL’ye sattıkları ürünü 4 TL’ye, 4 TL’ye sattıkları ürünü ise 5.30 TL’ye aldılar. Bazı ürünlerde zarar oranı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Zararı, Tarım Kredi Kooperatifi ödeyecektir. Aracıları aradan çıkarıyoruz deyip aracıdan mal alınca sonucu bu oldu”.

‘BU TAMAMEN BASKI AMAÇLI…
Hal esnafının anlattığına göre, Gündüzün BirGün’e yaptığı bu açıklamanın ardından Maliye ekipleri Gündüz’ün haldeki iş yerine giderek defterlerini inceledi. 27 Şubat 2019 Çarşamba sabahı ise aralarında Gündüz’ün iş yerinin de bulunduğu beş iş yeri polis tarafından basıldı.

Hal esnafından bir kaynak yaşananlarla ilgili Gazete Duvar’a şu bilgiyi verdi:

“Polisler Rekabet Kurulu’na bildirildiği için geldiklerini söylemişler ve defterleri incelemişler. Buldukları şey de ya şevketibostan ya kuzu kulağı kayıtlarında alışla satış arasındaki fark. Şaka gibi! Kendisi Ankara Ticaret Odası’nın Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesi’nin de üyesi olan, halin en yüksek ikinci cirosunu yapan iş yerlerinden birinin sahibi kendini niye riske atsın böyle ufak tefek işler için! Koskoca iş yeri. Mali müşaviri var. Ankara Halinin başındaki bir kişi böyle bir hata yapmaz. Arkadaşımız iyi niyetli açıklamalar yapmış BirGün gazetesine ve başına ondan sonra bu işler gelmiş. Bu tamamen baskı amaçlıdır!”. Aynı haber kaynağı, Ankara’da iki hafta önce aralarında büyük süpermarketlerin de bulunduğu perakendecilerin muhasebe ofislerinin de polis tarafından basıldığını, bilgisayarlarındaki özel yazışmalarına dahi bakıldığını ancak durumu, korkudan kimsenin dile getiremediğini de söyledi.
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