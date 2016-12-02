Gazeteden görüp soygun planlamışlar

Adana Merkez Yüreğir İlçesi’nde oturan Ş.Ö. ile E.G., kafalarına çöp poşeti geçirip, bir arkadaşlarından aldıkları tabanca ile PTT şubesine soyguna geldi.





İşyeri çalışanları Fatih Ergin ile Süheyla Alişir’i tehdit edip kasadaki 3 bin lirayı ve müşteri olarak bekleyen İsmail Gülek’in elindeki 370 lirayı alan Ş.Ö. ile E.G., kaçtı. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan polis, bir evin bahçesinde tabanca ve bere buldu.





Soygunculara ait olabileceğini düşünen polis, geri dönme ihtimali üzerine çevrede önlem alıp, beklemeye başladı. Kısa süre sonra Özpolat bahçeye gelip, tabanca ve bereyi alınca yakalandı. E.G. de gözaltına alındı.





Tutuklanan ve üzerlerinden bin 580 lira çıkan şüphelilerden Ş.Ö., "Arkadaşımla iş kurmaya çalışıyorduk. Paraya ihtiyacımız vardı. Daha önceden böyle bir PTT soygunu haberini izlemiş, gazetelerde okumuştum. Planı kurduk, PTT’yi soyup kaldıracağımız parayla kendimize iş kuracaktık. Ama olmadı" dedi.





(sol)