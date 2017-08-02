Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciye hastanede işkence... /02 Ağustos 2017 18:50

Gazeteciye hastanede işkence...

15 Temmuz sonrası hukusuz operasyonlarla tutuklanan gazeteci Yüksel Durgut, geçirdiği bypass ameliyatı sonrası 3 damarının değişmesine ve 2 damarına stent takılmasına rağmen tahliye edilmiyor.

SHABER3.COM

 Ameliyattan sonra hastanede 45 gün refakatsiz ve tek başına mahkum koğuşunda tutulan Durgut’un, tahliye talepleri reddedildi. Durumu ciddi olan Durgut’un tüm itirazlara rağmen yarın Silivri Cezaevi’ne geri gönderileceği belirtiliyor. Mahkeme ise Durgut’u hastanedeyken Adli Tıp Kurumu’na sevk etme yerine, cezaevindeyken göndermesine karar verdi.

Hepatitli hastanın kaldığı penceresiz odaya konuldu, 4 gün oda temizlenmedi

Cihan Haber Ajansı çalışanı gazeteci Yüksel Durgut yaklaşık 45 gün önce acil kalp ameliyatına alındı. Üç damarı değişen, 2 damarına da stent takılan Durgut, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra mahkum koğuşuna çıkarılmasına karar verilen Durgut, daha önce hepatitli bir hastanın kaldığı ve penceresi bulunmayan havasız bir odaya alındı. Enfeksiyon kapma riski olan gazeteci Durgut’un odası 4 gün temizlenmedi. Yaraları için de pansuman ve doktor tedavisi de 3 gün sonra yapıldı.

Adi suçlulara ve dolandırıcılara verilen refekatçi gazeteciden esirgendi

45 gün koğuşta tek başına geçiren Durgut’a adi suçlular ve dolandırıcılara dahi verilen refekatçi izni savcı tarafından verilmedi. Durumu kritik olan Durgut, bu süre zarfından kendi işlerini görmeye çalıştı. Durgut tahliye talepleri de reddedildi. Hayati riski devam eden Durgut, yarın Silivri Cezaevi’ne gönderilecek.

 
<< Önceki Haber Gazeteciye hastanede işkence... Sonraki Haber >>

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

Polis, doğumhane kapılarında gözaltı için bekliyor

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP’nin zulmü: Cezaevindeki anne ve bebekler

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

AKP'li başkan: Benim tek gücüm arkamdaki iktidar, üçkağıtçılığım, fırıldaklığım

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

Cemaat, AKP'ye neden destek verdi?

'Bu bir savaş ilanıdır

'Bu bir savaş ilanıdır

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Schulz'dan Erdoğan itirafı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Aydınlık, Erdoğan'ın son taktiğini yazdı

Polisin tişört avı devam ediyor.

Polisin tişört avı devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:41:12