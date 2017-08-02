Gazeteciye hastanede işkence...

Ameliyattan sonra hastanede 45 gün refakatsiz ve tek başına mahkum koğuşunda tutulan Durgut’un, tahliye talepleri reddedildi. Durumu ciddi olan Durgut’un tüm itirazlara rağmen yarın Silivri Cezaevi’ne geri gönderileceği belirtiliyor. Mahkeme ise Durgut’u hastanedeyken Adli Tıp Kurumu’na sevk etme yerine, cezaevindeyken göndermesine karar verdi.





Hepatitli hastanın kaldığı penceresiz odaya konuldu, 4 gün oda temizlenmedi





Cihan Haber Ajansı çalışanı gazeteci Yüksel Durgut yaklaşık 45 gün önce acil kalp ameliyatına alındı. Üç damarı değişen, 2 damarına da stent takılan Durgut, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra mahkum koğuşuna çıkarılmasına karar verilen Durgut, daha önce hepatitli bir hastanın kaldığı ve penceresi bulunmayan havasız bir odaya alındı. Enfeksiyon kapma riski olan gazeteci Durgut’un odası 4 gün temizlenmedi. Yaraları için de pansuman ve doktor tedavisi de 3 gün sonra yapıldı.





Adi suçlulara ve dolandırıcılara verilen refekatçi gazeteciden esirgendi





45 gün koğuşta tek başına geçiren Durgut’a adi suçlular ve dolandırıcılara dahi verilen refekatçi izni savcı tarafından verilmedi. Durumu kritik olan Durgut, bu süre zarfından kendi işlerini görmeye çalıştı. Durgut tahliye talepleri de reddedildi. Hayati riski devam eden Durgut, yarın Silivri Cezaevi’ne gönderilecek.



