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Gazetecilerin yargılandığı davada karar çıkmadı; Mart ayına ertelendi
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Gazetecilerin yargılandığı davada karar çıkmadı; Mart ayına ertelendi
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24 Şubat 2018 17:07
Gazetecilerin yargılandığı davada karar çıkmadı; Mart ayına ertelendi
29 gazetecinin yargılandığı davada mahkeme hüküm vermedi. Davanın 7-8 Mart tarihlerine ertelendiği duyuruldu.
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29 Gazetecinin yargılandığı davada 22-23 Şubat’taki karar duruşmalarından hüküm çıkmadı. Mahkeme karar için davayı 7-8 Mart’a erteledi. Davada aralarında Emre Soncan, Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın bulunduğu üç gazetecinin dosyası ayrıldı.
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